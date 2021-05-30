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MSB duyurdu! 1 Ocak'tan bugüne kadar 1162 terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu! 1 Ocak'tan bugüne kadar 1162 terörist etkisiz hale getirildi

MSB yaptığı açıklamada "1 Ocak’tan itibaren yurt içi ve sınır ötesinde 43’ü büyük, 138’i orta çaplı olmak üzere toplam 181 operasyonda toplam 1162 terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerne yer verdi.

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Milli Savunma Bakanlığı 2021 yılının başından bu yana terörle mücadeleye ilişkin açıklamalarda bulundu.

MSB'den yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi; "1 Ocak’tan itibaren yurt içi ve sınır ötesinde 43’ü büyük, 138’i orta çaplı olmak üzere toplam 181 operasyonda toplam 1162 terörist etkisiz hale getirildi.

Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları
Bugüne kadar 1'i bölge sorumlusu 142 terörist etkisiz hale getirildi, 57 mağara, 110 sığınak, 398 mayın imha edildi.

FETÖ ile mücadele
Mücadele kararlılıkla devam ediyor. 15 Temmuz 2016’dan bu yana 24 bin 714 kişi ihraç edildi, 2 bin 493 personel hakkında idari süreç sürüyor."

MSB
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