BIST 12.793
DOLAR 44,07
EURO 51,20
ALTIN 7.301,96
HABER /  GÜNCEL

MSB dışında tüm bakanlıklara flaş atama! Resmi Gazete'de yayımlandı

MSB dışında tüm bakanlıklara flaş atama! Resmi Gazete'de yayımlandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) hariç tüm bakanlıklara "Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Daire Başkanı" ataması yapıldı.

Abone ol

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) hariç tüm bakanlıklara "Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Daire Başkanı" ataması yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Haber Global'de yer alan habere göre bakanlıklar bünyesinde kurulan söz konusu "Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanlığı" Ekim 2025'te yayımlanan bir kararnameyle kurulmuştu. Atamaları ise bugün yapıldı.

MSB dışında tüm bakanlıklara flaş atama! Resmi Gazete'de yayımlandı - Resim: 0

PEKİ BU BAŞKANLIK NE YAPACAK?
Resmi Gazete'de yayımlanan bilgilere göre; Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Daire Başkanlığı, bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşları afet ve acil durumlara, sivil savunmaya, seferberlik ve savaş hali hazırlıklarına ilişkin iş ve işlemlerinin yürütülmesini takip ve koordine edecek.

Bağlı oldukları bakanlıkları Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde temsil edecek başkanlıklar, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca talep edilen imkan ve kabiliyetlerin yönlendirilmesi ile ilgili bakanlıkların sorumluluğundaki iş ve işlemlerin yerine getirilmesini sağlayacak.

ÖNCEKİ HABERLER
İran'dan kritik karar! Pezeşkiyan komşu ülkelerden özür diledi
İran'dan kritik karar! Pezeşkiyan komşu ülkelerden özür diledi
İran: Hürmüz Boğazı'nda "uyarıları dikkate almayan" bir petrol tankerini vurduk
İran: Hürmüz Boğazı'nda "uyarıları dikkate almayan" bir petrol tankerini vurduk
İran: Irak'ın kuzeyindeki ayrılıkçı grupların mevzilerini füzelerle vurduk
İran: Irak'ın kuzeyindeki ayrılıkçı grupların mevzilerini füzelerle vurduk
Eşel mobil sistemi devrede! Benzin ve motorine ne kadar zam geldi?
Eşel mobil sistemi devrede! Benzin ve motorine ne kadar zam geldi?
Ankara polisinden "albüm" operasyonu: 26 gözaltı
Ankara polisinden "albüm" operasyonu: 26 gözaltı
Trump'a "Netanyahu ile arana mesafe koy" çağrısı
Trump'a "Netanyahu ile arana mesafe koy" çağrısı
ABD'li bakan saat vererek açıkladı! İran'a en büyük bombardıman başlayacak
ABD'li bakan saat vererek açıkladı! İran'a en büyük bombardıman başlayacak
Arçelik'te üst düzey atamalar
Arçelik'te üst düzey atamalar
AK Partili isimden Aliyev'e İran tepkisi: Bu öfkenin sebebi ne?
AK Partili isimden Aliyev'e İran tepkisi: Bu öfkenin sebebi ne?
CHP lideri Özel'den Tanju Özcan açıklaması: "Bunun için hedefe konuldu"
CHP lideri Özel'den Tanju Özcan açıklaması: "Bunun için hedefe konuldu"
İsrail'den İran'daki Mehrabad Uluslararası Havalimanı'na saldırı
İsrail'den İran'daki Mehrabad Uluslararası Havalimanı'na saldırı
Rusya'dan ABD'yi kızdıracak hamle! ABD askerlerinin konumlarını İran'a verdi
Rusya'dan ABD'yi kızdıracak hamle! ABD askerlerinin konumlarını İran'a verdi