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MSB acı haberi duyurdu: Irak'ın kuzeyinde 1 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı

MSB acı haberi duyurdu: Irak'ın kuzeyinde 1 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde teröristlerin üs bölgesine açtığı ateş sonucu Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Öztürk'ün şehit olduğunu, 3 askerin de yaralandığını duyurdu.

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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensuplarının üs bölgesine açtığı ateş sonucu Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Öztürk'ün şehit olduğunu, 3 askerin yaralandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yaralı askerlerin derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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