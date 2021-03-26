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Moussa Marega Porto'ya imza atmaza Fenerbahçe'ye gelecek

Porto'nun golcüsü Moussa Marega, kulübüyle anlaşamadığı takdirde Fenerbahçe'ye transfer olacak.

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Gelecek sezonun transfer hamlelerini şimdiden planlayan sarı-lacivertliler, Porto ile sezon sonu mukavelesi bitecek olan Marega’yı gündemine aldı.  Sarı-lacivertliler, forvet için Porto'nun Malili golcüsü Moussa Marega'yı bitirmek istiyor.

Porto ile yeni sözleşme imzalamıyor
Sezon sonu Porto ile mukavelesi bitecek olan 29 yaşındaki golcü oyuncu için menajerleriyle, sarı-lacivertli yetkililerin temasa geçtiği öğrenildi. Porto’nun yeni sezonda mukavele yenilemeyi düşünmediği golcü oyuncun son durumu hakkında Portekiz Sic Noticias kanalı spor yorumcusu Luis Aguilar, İhlas Haber Ajansı’na özel değerlendirmelerde bulundu.

Oyuncun Porto için çok önemli olduğunu ifade eden Aguilar, “Marega, Porto’nun ana forveti. Takımın için çok önemli. Sezon sonunda serbest kalacak. Porto, oyuncu ile yeni sezonda mukavele imzalamayacak. Şartları çok fazla. Kulüp, sezon sonunda serbest kalacak olan oyuncuyu kaybetme riskine rağmen Marega'yı şimdi satmak istemiyor” dedi.

Ligde bu sezon 14 maçta görev alan, 6 gol, 2 de asist kaydeden Marega, Şampiyonlar Ligi’nde ise 5 maçta 1 gol, 2 asistle oynadı.

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