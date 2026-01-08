BIST 12.088
DOLAR 43,04
EURO 50,26
ALTIN 6.189,57
HABER /  SPOR

Mourinho’nun koltuğunu sallantıda! Benfica'dan da ayrılıyor...

Mourinho’nun koltuğunu sallantıda! Benfica'dan da ayrılıyor...

Teknik direktör Jose Mourinho’nun Benfica’daki geleceği, Portekiz Kupası’nda Braga’ya elenilmesi ve ligde liderin 10 puan gerisinde kalınması sonrası tartışma konusu oldu. İngiliz basınına göre Benfica yönetimi yolları ayırmaya hazırlanırken, Manchester United’dan ayrılan Ruben Amorim’in en güçlü aday olduğu ve Mourinho’nun sözleşmesindeki özel maddeyle yaz döneminde tazminatsız ayrılabileceği belirtildi.

Abone ol

Teknik direktör Jose Mourinho Portekiz'de de aradığı huzuru bulamadı. Portekiz Ligi'nde henüz mağlubiyet yüzü görmese de aldığı beraberlikle liderlikten oldukça uzaklaşan Benfica'da yönetim yolları ayırmak için hazırlık yapıyor.

İNGİLİZLER DUYURDU!

TalkSport'un haberine göre; İngiliz devi Manchester United'daki görevinden geçtiğimiz günlerde ayrılan Portekizli hoca Ruben Amorim, Benfica için en güçlü aday konumunda.

Haberin detaylarında yer alan bilgiye göre Mourinho’nun sözleşmesinde yer alan özel bir madde, önümüzdeki yaz döneminde takımdan tazminatsız ayrılmasına olanak tanıyor.

KÖTÜ GİDİŞAT KOLTUĞUNU SALLADI

Benfica'nın son olarak Portekiz Kupası yarı finalinde Braga'ya 3-1 yenilerek elenmesi bardağı taşıran son damla oldu. Portekiz Ligi'nde oynadığı 17 maçta 11 galibiyet 6 beraberlik alan Mourinho, henüz namağlup olsa da liderle arasında oluşan 10 puanlık farka engel olamadı.

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Yumaklı: Algıyı değil suyu yönetin
Bakan Yumaklı: Algıyı değil suyu yönetin
İletişim Başkanı Duran’dan Özgür Özel’e: Büyük bir saygısızlık
İletişim Başkanı Duran’dan Özgür Özel’e: Büyük bir saygısızlık
Cevdet Yılmaz: İnşallah gelecek ay enflasyonu yüzde 30’un altını görürüz
Cevdet Yılmaz: İnşallah gelecek ay enflasyonu yüzde 30’un altını görürüz
MEB'den AGS ile ÖABT'ye ilişkin güncelleme
MEB'den AGS ile ÖABT'ye ilişkin güncelleme
Nestle 50'den fazla ülkede bebek mamalarını geri çağırıyor
Nestle 50'den fazla ülkede bebek mamalarını geri çağırıyor
Fenerbahçe tribün liderine saldırı davasında karar
Fenerbahçe tribün liderine saldırı davasında karar
Yurdun büyük kesiminde görülen fırtınanın, yarın etkisini kaybetmesi bekleniyor
Yurdun büyük kesiminde görülen fırtınanın, yarın etkisini kaybetmesi bekleniyor
PFDK 489 kişiye 2 ila 12 ay men cezası verdi
PFDK 489 kişiye 2 ila 12 ay men cezası verdi
Özgür Özel: Belediye başkanlarımızdaki memnuniyet oranı yüzde 60
Özgür Özel: Belediye başkanlarımızdaki memnuniyet oranı yüzde 60
Bursa'da lodos nedeniyle çöken duvarın altında kalan kişi öldü
Bursa'da lodos nedeniyle çöken duvarın altında kalan kişi öldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, iş insanları Koç ve Arsel'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, iş insanları Koç ve Arsel'i kabul etti
En düşük emekli aylığı ile ilgili kanun teklifi Meclis'e sunuluyor
En düşük emekli aylığı ile ilgili kanun teklifi Meclis'e sunuluyor