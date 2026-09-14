Mourinho'dan Arda Güler tepkisine jet yanıt! "Gerçekten en iyisi"

Mourinho ayrıca “Arda Güler'in gelişimini nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusuna, “Onun gelişiminden, fiziksel dönüşümünden bahsetmek için benden daha yetkin insanlar var. Ama bana göre, onun kalitesi inanılmaz: vizyonu, kararlılığı, takım oyununa getirdiği istikrar, oyun kurma yeteneği. Bence muhteşem bir potansiyele sahip ve şimdiden çok etkileyici istatistikleri var. Daha derinlemesine analizler yapıyoruz. Belki de üç kez en iyisi, en iyisi, en iyisi demek istemem ama evet, en iyisi, en iyisi.” yanıtını verdi.