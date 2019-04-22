GÜNCEL

Motosikletliye “bana değil duvara çarptın, görmedim” demesi pes dedirtti

Sultangazi Eski Edirne Asfaltı’nda seyir halinde olan motosikletli gence, sinyal bile vermeden sokak arasından aniden yola çıkan minibüs sürücüsü çarptı. Motosikletten yere savrularak metrelerce sürüklenen ve yaralanan gence sürücünün, “bana değil duvara çarptın, görmedim” demesi pes dedirtti. O anlar ise motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz Cuma günü saat 19.20 sıralarında Sultangazi Sultançiftliği Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Metris istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre motosikletli genç, Habiplerden Metris istikametine normal bir hızla seyretmeye başladı. Caddeye giren genç sürücü, trafikte bir süre daha seyrettikten sonra sürücünün idaresindeki minibüs, sokak arasından aniden yola çıktı. Ne sinyal veren ne de soluna bakan sürücü ile manevra yaptığı esnada motosikletli genç çarpıştı. Çarpma sonucu motosikletin hakimiyetini kaybeden genç, yere savruldu. Motosikletli bir yana kendi ise başka bir yana sürüklenen genç, hafif şekilde yaralandı.

 Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, hemen çarpışma sonucu yerde metrelerce sürüklenen gencin yanına geldi. Kollarından tutarak onu ayağa kaldıran vatandaşlar, sağlık durumunu sordu. İyi olduğunu belirten genç ardından yanına gelen minibüs sürücüsüne, “ağabey nasıl iş yapıyorsunuz ben anlamıyorum” diyerek tepki gösterdi. Sürücünün, “geçmiş olsun bir şey var mı” dedikten sonra “bana değil duvar çarptın” dedi. Gencin, “ne duvarı bana çarptın” demesi üzerine minibüs sürücüsünün, “görmedim” demesi “bu kadarına da pes” dedirtti. Bir süre daha sürücüye tepki gösteren genç, vatandaşların yardımıyla motosikletini kaldırarak yol kenarına çekti. Omzunda ve sol ayak bileğinde ezikler olduğu öğrenilen gencin yaşadığı kaza aksiyon kamerasına yansıdı. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
AK Parti'nin "İstanbul" itirazı! YSK'da hareketli saatler
AK Parti'nin "İstanbul" itirazı! YSK'da hareketli saatler
Sıla'ya darp davasında Ahmet Kural'a 16 ay 20 gün hapis cezası
Sıla'ya darp davasında Ahmet Kural'a 16 ay 20 gün hapis cezası
Rıdvan Dilmen açtı ağzını yumdu gözünü: Yazıklar olsun utanın
Rıdvan Dilmen açtı ağzını yumdu gözünü: Yazıklar olsun utanın
MİT'ten PKK'ya operasyon! 4 terörist Türkiye'ye böyle getirildi
MİT'ten PKK'ya operasyon! 4 terörist Türkiye'ye böyle getirildi
Fehmi Koru'dan Kılıçdaroğlu'na saldırıya ilişkin dikkat çeken yazı
Fehmi Koru'dan Kılıçdaroğlu'na saldırıya ilişkin dikkat çeken yazı
AB'den Kılıçdaroğlu'na saldırı sonrası ilk açıklama
AB'den Kılıçdaroğlu'na saldırı sonrası ilk açıklama
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Uğurlama bahanesiyle havaya ateş açan magandalar kamerada
Uğurlama bahanesiyle havaya ateş açan magandalar kamerada
Rıdvan Dilmen "Yazıklar olsun utanın"
Rıdvan Dilmen "Yazıklar olsun utanın"
3600 ek gösterge son haber ne zaman çıkacak?
3600 ek gösterge son haber ne zaman çıkacak?
Kemal Kılıçdaroğlu saldırı görüntüsü evi yakın diye bağıran kadın
Kemal Kılıçdaroğlu saldırı görüntüsü evi yakın diye bağıran kadın
Hulusi Akar'ın Kemal Kılıçdaroğlu saldırısı sonrası olay konuşması
Hulusi Akar'ın Kemal Kılıçdaroğlu saldırısı sonrası olay konuşması
Ramazan ne zaman başlıyor ilk iftar saat kaçta 2019 Diyanet
Ramazan ne zaman başlıyor ilk iftar saat kaçta 2019 Diyanet
Ersun Yanal: “Yumuşak oynarsanız, sonuca mahkum olursunuz”
Ersun Yanal: “Yumuşak oynarsanız, sonuca mahkum olursunuz”
Sema Çelebi'nin oğlu ve eşi kimdir kaç yaşında?
Sema Çelebi'nin oğlu ve eşi kimdir kaç yaşında?