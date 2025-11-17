Motosikletleri çarpışan 2 kuzen yaşamını yitirdi

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde 2 motosikletin çarpışması sonucu kuzen sürücüler hayatını kaybetti.Abone ol
Dün akşam saatlerinde plakaları öğrenilemeyen Eyüp Cihan Yıldız (17) idaresindeki motosikletle kuzeni Mehmet Yıldız'ın (15) kullandığı motosiklet çarpıştı.
Mehmet Yıldız'ın yaşamını yitirdiğini belirleyen sağlık ekibi, ağır yaralanan Eyüp Cihan Yıldız'ı İmamoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Tedavi altına alınan Eyüp Cihan Yıldız, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
Kuzenlerin cenazeleri, hastane morgundaki işlemlerin ardından Camili Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.