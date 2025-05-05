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Motorinin litresi ne kadar benzin fiyatlarının altına inecek? LPG'ye indirim var

Motorinin litresi ne kadar benzin fiyatlarının altına inecek? LPG'ye indirim var

Petrol fiyatları son 4 yılın en düşük seviyesine inince indirim haberi geldi. Benzinin litre fiyatından daha pahalı olan motorine çarşamba günü indirim ihtimali var. Bu indirimle motorinin litre fiyatı benzin fiyatlarının altına inecek. Bugün ise LPG fiyatlarında indirim bekleniyor. Rakam da belli.

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OPEC+ grubu 1 Nisan itibarıyla günlük 2,2 milyon varillik gönüllü üretim kesintisini kademeli bir şekilde sonlandırarak, mayısta günlük 411 bin varillik üretim artışı yapacaklarını bildirmişti. Bu karar, ABD yönetiminin ticaret tarifeleriyle birlikte, petrol fiyatlarını varil başına 60 doların altına indirerek son 4 yılın en düşük seviyesine çekmişti.

LPG litresi ne kadar indirimle kaça inecek?
Petrol fiyatlarındaki bu düşüş pompaya bu hafta indirim olarak yansıyacak. LPG fiyatlarındaki indirim miktarı 1 lira 25 kuruş olacak. Sektör kaynaklarının verdiği bilgiye göre LPG indirimi bu gece gelebilir. İndirim yansıdığında 27 liranın üstünde olan LPG fiyatı 25-26 lira seviyelerine gerileyecek.

Motorin litresi ne kadar ne zaman indirim var?
Petrol fiyatlarındaki düşüşle birlikte bu hafta içinde motorin fiyatlarında da indirim ihtimali belirdi. Şu anda benzin fiyatlarından daha pahalı olan motorinin litresine 1 lira indirim bekleniyor. Çarşamba günü için beklenen motorin indirimi gerçekleşirse, motorinin litre fiyatı 44 liraya inecek.  Güncel benzin , motorin ve LPG fiyatları şöyle;

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları; Benzin litre fiyatı: 45.20 TL,  Motorin litre fiyatı: 45.41 TL, LPG litre fiyatı: 27.39 TL
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları; Benzin litre fiyatı: 45.05 TL,  Motorin litre fiyatı: 45.29 TL, LPG litre fiyatı: 26.79 TL

Ankara akaryakıt fiyatları; Benzin litre fiyatı: 45.81 TL, Motorin litre fiyatı: 46.22 TL, LPG litre fiyatı: 27.29 TL

İzmir akaryakıt fiyatları ; Benzin litre fiyatı: 46.17 TL, Motorin litre fiyatı: 46.56 TL, LPG litre fiyatı: 27.24 TL

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