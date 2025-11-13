Motorinin litresi kaç lira oldu? Sırada benzine kallavi zam var litre fiyatı...
Petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansımaya devam ediyor. Motorin fiyatları kallavi zam görmüştü. Bu kez sırada benzin var. Benzine cumartesi gününden geçerli zam yapılacak. Benzin, motorin ve LPG'nin 13 Kasım 2025 perşembe günü fiyatları şöyle...
Akaryakıt fiyatları petrol ve dolara bağlı olarak bir kez daha değişiyor. Motorinin litre fiyatı kallavi zam sonrasında
57-58 lira bandına gelmişti. Bu kez benzin fiyatlarına zam göründü.
CUMAYI CUMARTESİYE BAĞLAYAN GECE ZAM VAR
Benzinin litre fiyatına Cumartesi'den itibaren geçerli olmak üzere 1,30 lira zam yapılması bekleniyor. Benzinin litre fiyatı İstanbul'da 53.75 TL'den satılıyor. Bu zam sonrasında benzinin litre fiyatı 55 lirayı aşacak.
İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 53.75 TL
Motorin litre fiyatı: 57.61 TL
LPG litre fiyatı: 27.71 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 53.59 TL
Motorin litre fiyatı: 57.48 TL
LPG litre fiyatı: 27.08 TL