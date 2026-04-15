Motorinin litresi kaç lira oldu? Gece gelen zamdan daha büyük indirim var
İRAN savaşı ile dengesizleşen petrol fiyatları akaryakıt tabelalarını da altüst ediyor. Dün gece yarısı motorinin litre fiyatına 3,33 TL'lik zam geldi. Bu zam sadece 1 günlük olacak. Bu gece yarısı zamdan daha büyük indirim var. İndirim pompaya 16 Nisan perşembe itibariyle yansımış olacak.
İRAN savaşı ve Hürmüz Boğazı gerilimi ile petrol fiyatları altüst olmuş durumda. Anlaşma ihtimali ile düşen petrol fiyatları, ABD'nin Hürmüz'deki abluka kararıyla yeniden fırlamıştı. Bu yükselişte gece motorine zam getirdi. İran savaşında hava ılımlıya dönünce ise petrol fiyatları inişe geçti ve motorin fiyatları bir kez daha değişiyor. Bu kez haberler iyi çünkü indirim var.
MOTORİN GECE ZAMLANDI
Motorinin tabeladaki hızlı değişimine yetişmek artık zorluyor. Önceki gün gelen indirimin ardından motorine gece yarısı zam geldi. 3.33 TL tutarındaki zam pompaya anında yansıdı. Bugün motorinin litre fiyatı 3.33 TL zamlı satılıyor. Yakıt almak zorunda değilseniz gece yarısını bekleyin zira bu fiyat da değişecek.
MOTORİNE BU GECE İNDİRİM VAR
Petrol fiyatlarının 100 doların altına inmesiyle birlikte motorine gelen gece yarısı zammından daha büyük bir indirim bu gece geliyor. Motorindeki indirimin 4 lira 4 kuruş olacağı öğrenildi. Gece gelen zamla 75 lirayı aşan motorinin litre fiyatı bu indirimle birlikte 70 lira civarına gerileyecek.
Motorin, benzin ve LPG fiyatları bugün şöyle:
İstanbul Avrupa yakası : Benzin: 62.65 TL
Motorin: 75.60 TL, LPG: 34.99 TL
İstanbul Anadolu yakası : Benzin: 62.51 TL
Motorin: 75.46 TL, LPG: 34.39 TL
Ankara : Benzin: 63.62 TL
Motorin: 76.72 TL, LPG: 34.87 TL
İzmir : Benzin: 63.90 TL
Motorin: 76.99 TL, LPG: 34.79 TL