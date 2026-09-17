Motorinin litre fiyatı 100 lirayı geçti

ABD-İran arasındaki çatışmalar nedeniyle Hürmüz Boğazı'ndaki bilmece, tüm dünyada akaryakıt fiyatlarını vurmuş durumda.

Geçtiğimiz gece yarısı motorinin litre fiyatına yapılan 6,59 TL'lik zammın ardından motorin, Bitlis ve Hakkari'de 98,47 TL'ye kadar yükselirken İstanbul'da 95 TL'nin üzerine çıktı.

MOTORİNDE 100 TL SINIRI AŞILDI

Motorine bir zam daha geldi.Bugünden itibaren 4,62 TL zam yapılan motorinde litre fiyatı 100 TL sınırını aştı.

EN YÜKSEK SEVİYEYE ÇIKTI

Litre fiyatı 100 TL sınırını aşan motorin, tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Yeni zamla birlikte motorinin litre fiyatın 45 ilde 100 TL barajını aştı.

EKİM AYINDA DA ÖTV EKLENECEK

Öte yandan ekim ayında Özel Tüketim Vergisi olarak 6 lira, Katma Değer Vergisi olarak da 1,2 lira eklenecek.

Böylece 1 Ekim'de mevcut litre fiyatlarına 7,2 lira daha eklenmiş olacak.