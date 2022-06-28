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Motorine kallavi indirim! 29 Haziran'da (bu gece yarısı) motorinde 2 lira 50 kuruş indirim olacak

Motorine kallavi indirim! 29 Haziran'da (bu gece yarısı) motorinde 2 lira 50 kuruş indirim olacak

Dolardaki gerileme ve brent petrol fiyatlarındaki düşüş sonrası motorine çok büyük indirim geliyor. Motorinin litre fiyatında 29 Haziran 2022'den (bu gece yarısı) itibaren 2 lira 50 kuruş indirim olacak.

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Araç sahiplerine güzel haber. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. 29 Haziran Çarşamba gününden geçerli olmak üzere motorin grubunda 2,50 TL indirim bekleniyor.  Benzin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

Güncel akaryakıt fiyatları...
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 29,99 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 27,26 liradan satılıyor. Otogaz (LPG) fiyatı ise ortalama 12 lira 40 kuruştan satılıyor.

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