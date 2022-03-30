Motorine indirim üstüne indirim! Motorine bugün 1 lira 50 kuruş, 31 Mart 2022 günü de 88 kuruş daha indirim

Benzin boş geçti motorin fiyatlarına 30 Mart 2022 itibariyle indirim geldi. İndirim litre başına 1.5 lira oldu. Motorine 31 Mart gece yarısı bir indirim daha geliyor. Bu kez indirimin miktarı litre başına 88 kuruş olacak.

Abone ol

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalganlanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Gece yarısı motorinin litre fiyatında 1 lira 50 kuruşluk indirim yapılmıştı. Motorine 31 Mart itibariyle (bu gece yarısı) yeni bir indirim daha geliyor.

30 Mart güncel motorin ve benzin fiyatları

30 Mart itibariyle gerçekleşen indirimin ardından motorinin litre fiyatı, İstanbul'da 23,64 liradan 22,09 liraya, Ankara'da ve İzmir'de 23,72 liradan 22,17 liraya düştü. Benzinin litresi ise ortalama 19 lira 80 kuruştan satılıyor.

Motorine yeni bir indirim bekleniyor Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 88 kuruşluk indirim geliyor. İndirim pompaya yansıyacak. Dünya Gazetesi'nden Alaattin Aktaş, sosyal medya hesabından paylaştığı bilgide "Bu geceden itibaren motorinde 88 kuruşluk indirim söz konusu" ifadesini kullandı.

Petrol fiyatları bugün kaç lira?

Dün 114,83 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 107,71 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.25 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,6 artışla 109,41 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 106,03 dolardan alıcı buldu. Brent petrolde teknik olarak 109,47 ile 110,33 dolar aralığının direnç, 107,85 ile 107,09 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Fiyatlardaki yükselişte, Avrupa Birliği (AB) ile ABD'nin Rusya'ya uygulanan yaptırımların etkinliğini artırmayı ve bunlardan kaçınma yollarını engellemeyi görüşmesinin arz daralması endişelerini tetiklemesi etkili oldu. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya'nın bir an önce dünya petrol ve doğal gaz piyasasından izole edilmesi gerektiğini söyledi.

YARIN PETROL FİYATLARI İÇİN ÇOK ÖNEMLİ Piyasalar, yarın gerçekleştirilecek 27'nci Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı Bakanlar Toplantısı'na odaklandı. Grubun arz daralmasına karşın hızlı reaksiyon veremeyeceği ve mevcut üretim politikasına devam edeceği düşünülüyor.

Stoklarda beklenenden fazla düşüş oldu

Amerikan Petrol Enstitüsü öngörüsüne göre, ülkenin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 3 milyon varil azaldı. Piyasa beklentisi stokların 1 milyon 558 bin varil azalacağı yönündeydi. Stoklardaki beklenenden fazla düşüş, ülkede petrol talebinin toparlanmaya devam ettiği algısını güçlendirerek fiyatların yukarı yönlü hareketini destekledi. ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi petrol stok verileri bugün açıklanacak.