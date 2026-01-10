Motorine indirim pompaya yansıdı! İşte güncel akaryakıt fiyatları

Araç sahipleri akaryakıt fiyatlarındaki değişimleri yakından takip ediyor. Küresel petrol piyasalarındaki hareketlilik, döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve yıl başındaki Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düzenlemeleri, benzin, motorin ve LPG fiyatlarına doğrudan etki ediyor.