Motorine indirim geliyor! Araç sahiplerine müjde geldi...

Akaryakıt fiyatlarında araç sahiplerinin beklediği müjdeli haber hafta başında geldi. Temmuz ayının son haftası motorin indirimiyle başlıyor. İşte 26 Temmuz Salı günü uygulamaya geçecek yeni motorin ve benzin fiyatları...

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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Benzin ve motorinde indirim var mı?

26 Temmuz Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinde 92 kuruş indirim bekleniyor.

İndirim ile birlikte motorinin litre fiyatı İstanbul'da 24,51 liraya düşecek.

Benzin grubunda ise bir indirim beklenmiyor. Benzin litresi şu anda İstanbul'da ortalama 22,72 liradan satılıyor.

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Güncel İstanbul akaryakıt fiyatları

BENZİN: 22.73 TL

MOTORİN: 25.38 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

BENZİN: 22.84 TL

MOTORİN: 25.49 TL