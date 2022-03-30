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Motorine indirim geldi! İşte 30 Mart 2022 benzin ve motorin fiyatları

Motorine indirim geldi! İşte 30 Mart 2022 benzin ve motorin fiyatları

Brent petrol yeni haftada devam eden düşüşle 110 dolar seviyesinin altına inerken, motorine 1 lira 55 kuruş indirim geldi.

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Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalganlanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bugün motorinin pompa fiyatında indirim yapıldı. 

Brent petrol fiyatındaki düşüşün ardından, bu gece yapılan ve pompaya yansıyan indirimle motorinin litre fiyatında 1 lira 55 kuruşluk bir düşüş gerçekleşti.

30 Mart güncel motorin ve benzin fiyatları
İndirimin ardından motorinin litre fiyatı, İstanbul'da 23,64 liradan 22,09 liraya, Ankara'da ve İzmir'de 23,72 liradan 22,17 liraya düştü.  İstanbul'da benzinin litresi ise ortalama 19 lira 80 kuruştan satılıyor.

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