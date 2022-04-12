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Motorine indirim geldi! Benzine de indirim geliyor! 12 Nisan 2022 motorin ve benzin fiyatları

Motorine indirim geldi! Benzine de indirim geliyor! 12 Nisan 2022 motorin ve benzin fiyatları

Motorin fiyatlarına 12 Nisan tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1,04 TL'lik indirim yapıldı. Sektör kaynakları petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle benzine de indirim yapılacağını duyurdu. İşte 12 Nisan 2022 günü benzin ve motorin fiyatları...

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Brent petrolün 100 doların altına düşmesiyle birlikte motorinin litre fiyatına 12 Nisan 2022 (bugün) tarihinden geçerli olmak üzere 1 lira 4 kuruş indirim yapıldı. Sektör kaynakları benzine indirimin de kapıda olduğunu duyurdu. 

İstanbul'da motorin litre fiyatı 21,22 TL'den satılıyordu. 12 Nisan tarihinden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatı İstanbul'da 20,24 TL’ye geriledi. Ankara'da ve İzmir'de 21,32 liradan 20,28 liraya düştü. Benzinin litresi ise ortalama 19 TL'den satılıyor.

'Bu hafta ortasında benzine indirim gelebilir'
Sektör temsilcileri, benzinde indirim olup olmayacağı sorusu üzerine, “Brent petrol ve küresel piyasalarda söz konusu ürünün ton fiyatının biraz daha düşmesi halinde benzinde de hafta ortasında bir indirim gündeme gelebilir” diye konuştu. 

Mart'ta zam şampiyonu motorin oldu

TÜİK'in açıkladığı mart ayı enflasyon verilerine göre martta en fazla fiyat artışı yaşanan ürün yüzde 32.67 ile motorin oldu. Motorini yüzde 24.41 ile benzin takip etti. Rusya'nın önemli motorin üreticilerinden birisi olması sebebiyle motorindeki fiyat artışı Avrupa'da olduğu gibi Türkiye'de de benzinden fazla yükseldi.

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