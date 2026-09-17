Motorine ikinci zam pompaya yansıdı! İstanbul’da mazot kaç TL, Ankara ve İzmir’de ne kadar?

Akaryakıt fiyatlarında peş peşe gelen zamların ardından motorinin litre fiyatı 17 Eylül 2026’da 100 TL sınırını geçti. “Motorin kaç TL oldu?”, “Motorine ne kadar zam geldi?”, “İstanbul’da mazot kaç TL?” ve “Ankara ile İzmir’de motorin fiyatı ne kadar?” gibi sorular araştırılıyor. Motorine 15 Eylül’de yaklaşık 6,5 TL zam yapılmasının ardından 17 Eylül’de 4,62 TL’lik yeni artış pompaya yansıdı. Peki benzin, motorin ve LPG’nin güncel fiyatları ne kadar? İşte ayrıntılar.

MOTORİNE 17 EYLÜL’DE NE KADAR ZAM GELDİ?

Motorinin litre fiyatına 17 Eylül 2026 itibarıyla 4,62 TL zam geldi. Böylece motorine birkaç gün içerisinde ikinci büyük artış yapılmış oldu. 15 Eylül’de yaklaşık 6,5 TL yükselen motorin, son zamla İstanbul, Ankara ve İzmir’de 100 TL’nin üzerine çıktı.

17 EYLÜL MOTORİN KAÇ TL OLDU?

Son zam sonrasında motorinin litre fiyatı İstanbul Avrupa Yakası’nda 100,31 TL, Anadolu Yakası’nda 100,19 TL seviyesine çıktı. Ankara’da motorin 101,43 TL, İzmir’de ise 101,70 TL seviyesine yükseldi. Akaryakıt fiyatları dağıtım şirketleri ve ilçelere göre birkaç kuruş farklılık gösterebiliyor.

İSTANBUL’DA MOTORİN VE BENZİN KAÇ TL?

17 Eylül’de İstanbul Avrupa Yakası’nda benzinin litresi 80,31 TL, motorin 100,31 TL, LPG ise 34,99 TL seviyesinde bulunuyor. Anadolu Yakası’nda benzin 80,12 TL, motorin 100,19 TL, LPG ise 34,39 TL civarında satılıyor.

ANKARA’DA MOTORİN KAÇ TL OLDU?

Ankara’da son motorin zammının ardından litre fiyatı 101,43 TL’ye yükseldi. Benzinin litre fiyatı yaklaşık 81,25 TL, LPG ise 35,09 TL seviyesinde bulunuyor. Böylece Ankara’da motorin ile benzin arasındaki litre fiyatı farkı 20 TL’yi geçti.

İZMİR’DE MOTORİN KAÇ TL OLDU?

İzmir, üç büyük şehir arasında motorin fiyatının en yüksek olduğu şehir konumunda. 17 Eylül itibarıyla motorinin litre fiyatı yaklaşık 101,70 TL seviyesinde. Benzin 81,52 TL, LPG ise 34,99 TL civarında satılıyor.

BENZİNE 17 EYLÜL’DE ZAM GELDİ Mİ?

17 Eylül’deki yeni fiyat değişikliği motorin grubunda gerçekleşti. Benzine aynı gün için yeni bir zam uygulanmadı. Benzinin litre fiyatına daha önce 12 Eylül’de yaklaşık 3,20 TL zam gelmişti. Son artış sonrasında benzin fiyatları İstanbul’da 80 TL, Ankara ve İzmir’de ise 81 TL seviyesinin üzerinde seyrediyor.

MOTORİN NEDEN 100 TL’Yİ AŞTI?

Akaryakıt fiyatlarında uluslararası ürün fiyatları, Brent petrol ve dolar/TL kuru belirleyici oluyor. Son dönemde Orta Doğu’daki gerilimin enerji arzına ilişkin endişeleri artırmasıyla petrol fiyatlarında güçlü yükseliş yaşandı. Brent petrolün 105 dolar civarına çıkması da Türkiye’de pompa fiyatları üzerindeki maliyet baskısını artırdı.

MOTORİNE YENİ ZAM GELECEK Mİ?

17 Eylül itibarıyla 4,62 TL’lik artış pompaya yansımış durumda. Bunun üzerine uygulanacak kesinleşmiş yeni bir motorin zammı ise şu aşamada açıklanmış değil. Petrol ve uluslararası motorin fiyatlarındaki hareketlilik devam ettiği için araç sahipleri olası yeni fiyat değişikliklerini yakından takip ediyor.