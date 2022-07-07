Motorine çok kallavi indirim! 8 Temmuz Cuma'dan itibaren 2 lira 10 kuruş ucuzlayacak

Araç sahiplerine müjdeli haber geldi. Brent petrol fiyatlarının 100 doların altını görmesiyle birlikte Türkiye'de 8 Temmuz Cuma günü (bu gece yarısı) motorin grubunda 2,10 TL'lik bir indirim yapılması bekleniyor. İndirim gerçekleşirse motorinin litre fiyatı İstanbul'da 24,59 liradan satılacak

Abone ol

Brent petrolün varil fiyatının küresel ekonomilerde resesyon endişeleri ile 100 doların altını görmesinin ardından Türkiye'de 8 Temmuz Cuma günü motorin grubunda 2,10 TL'lik bir indirim yapılması bekleniyor.

Geçtiğimiz gün benzin fiyatlarında 96 kuruşluk bir zam planlanırken, Brent petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından fiyat güncellemesi iptal edilmişti.

Benzin grubu fiyatlarında bir değişiklik yok

Brent petrolün 25 Nisan'dan bu yana bugün ilk kez 100 doların altına düşmesi sonrası, motorin grubunda 8 Temmuz Cuma gününden itibaren 2,10 TL'lik bir indirim yapılması bekleniyor. Benzin grubunda herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

Güncel benzin ve motorin fiyatları...

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 26,69 liradan satılıyor.

Bu geceki indirimle birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 24,55 TL’ye, Ankara’da ve İzmir’de 24,66 TL’ye gerileyecek.

Benzinin litre fiyatı ise yaklaşık olarak İstanbul’da 25,20 TL, Ankara ve İzmir’de 25,32 TL seviyesinde bulunuyor.