Motorine çok büyük zam geldi! Motorinin litre fiyatı 28 lirayı aştı işte zamlı tarife

Arabanın kontağını çevirmek büyük cesaret ister hale geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin fiyatını 1 lira 95 kuruş zam geldi. Motorin litresi son zamla birlikte 28 lirayı aşıyor... Benzine ise bugünlük zam gelmedi...

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Doların dün yeni bir zirve yaparak 16.80 liranın üzerine çıkması, brent petrolün de 120 doları geçmesinin ardından akaryakıt ürünlerine yeni zam geldi. 8 Haziran 2022 tarihinden geçerli olmak üzere motorinin fiyatı 1 lira 95 kuruş zamlandı.

Motorinin fiyatı 28 liranın üzerine çıktı

1 lira 95 kuruşluk zammın ardından İstanbul'da 25.94'ten satılan motorinin litresi 27.89'a yükseldi. Motorinin litresi Ankara ve İzmir'de 26.06'dan 28.01'e çıktı.

Motorin ve benzine zamlar üst üste geldi

27 Mayıs tarihinde benzine 1 lira 45 kuruş, motorine 1 lira 38 kuruş zam gelmişti. 28 Mayıs tarihinde benzinin litresi 70 kuruş, motorinin litresi 97 kuruş artmıştı. 2 Haziran tarihinde de benzin 1 lira 22 kuruş, motorin ise 1 lira 49 kuruş zamlanmıştı.