Motorine büyük zam pompaya yansıdı! Benzin ve motorin fiyatları bugün kaç TL oldu?

Akaryakıt fiyatlarında zam trafiği devam ederken 15 Eylül 2026 itibarıyla motorin fiyatları yeniden yükseldi. “Benzin ne kadar oldu?”, “Motorin kaç TL?”, “Motorine ne kadar zam geldi?” ve “Akaryakıta yeniden zam gelecek mi?” gibi sorular araştırılıyor. Geçen hafta benzine gelen artışın ardından bu kez motorine yaklaşık 6,6 TL zam pompaya yansıdı. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin ve motorin kaç TL oldu, yeni zam beklentisi var mı? İşte ayrıntılar.

MOTORİNE NE KADAR ZAM GELDİ?

Motorinin litre fiyatına 15 Eylül’den itibaren geçerli olmak üzere yaklaşık 6,6 TL zam geldi. Sektör kaynaklarında nihai artış tutarı 6,5-6,7 TL aralığında aktarılırken pompa fiyatları gece yarısından itibaren değişti. Daha önce gündeme gelen 7,67 TL’lik zam beklentisi ise bu tutarda gerçekleşmedi.

15 EYLÜL MOTORİN FİYATLARI KAÇ TL OLDU?

Zammın ardından motorinin litre fiyatı İstanbul Avrupa Yakası’nda yaklaşık 95,60 TL, Anadolu Yakası’nda 95,46 TL seviyesine çıktı. Ankara’da motorin 96,75 TL, İzmir’de ise 97,02 TL seviyesine yükseldi. Bazı illerde fiyatların 98 TL’nin üzerine çıktığı görülüyor.

BENZİN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

15 Eylül’de benzinin litre fiyatında yeni bir değişiklik yapılmadı. İstanbul Avrupa Yakası’nda benzin yaklaşık 80,26 TL, Anadolu Yakası’nda 80,12 TL seviyesinde satılıyor. Ankara’da benzinin litresi 81,25 TL, İzmir’de ise 81,52 TL civarında bulunuyor.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?

15 Eylül itibarıyla İstanbul Avrupa Yakası’nda benzin 80,26 TL, motorin 95,60 TL ve LPG 34,99 TL seviyesinde. Ankara’da benzin 81,25 TL, motorin 96,75 TL, LPG 35,09 TL’den satılıyor. İzmir’de ise benzin 81,52 TL, motorin 97,02 TL ve LPG 34,99 TL civarında bulunuyor. Fiyatlar dağıtım şirketi ve ilçeye göre küçük farklılıklar gösterebiliyor.

BENZİNE ZAM GELECEK Mİ?

15 Eylül itibarıyla benzine yönelik kesinleşmiş yeni bir zam veya indirim açıklanmadı. Benzin fiyatlarında günün pompa tarifesi değişmeden devam ediyor. Ancak Brent petrol, uluslararası benzin fiyatları ve dolar/TL kurundaki hareketlilik nedeniyle akaryakıt fiyatları yakından takip ediliyor.

MOTORİNE YENİDEN ZAM GELECEK Mİ?

Motorine yaklaşık 6,6 TL’lik son artış pompaya yansıdı. Şu an için bunun üzerine eklenecek kesinleşmiş yeni bir motorin zammı açıklanmadı. Buna karşılık uluslararası dizel fiyatlarının yüksek seyretmesi nedeniyle yeni fiyat değişiklikleri ihtimali piyasanın gündeminde kalmaya devam ediyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NEDEN YÜKSELİYOR?

Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını uluslararası petrol ve ürün fiyatları, dolar/TL kuru ile ÖTV ve KDV gibi vergi kalemleri doğrudan etkiliyor. Son dönemde özellikle ABD-İran geriliminin enerji piyasasına yansımaları ve uluslararası dizel fiyatlarındaki yükseliş motorin tarafındaki maliyeti artırdı. Bu hareket son olarak pompaya yaklaşık 6,6 TL’lik zam şeklinde yansıdı.