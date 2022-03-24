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Motorine büyük bir zam daha geliyor! 25 Mart 2022'de motorinin fiyatı 25 lirayı aşacak

Motorine büyük bir zam daha geliyor! 25 Mart 2022'de motorinin fiyatı 25 lirayı aşacak

Yeni günün ilk zam haberi geldi. Benzin ve motorine dün gelen zammın ardından bu gece motorine 1.36 lira zam daha geliyor. Böylece motorinin litresi 25 lirayı aşacak..

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Benzin ve motorine zamların ardı arkası kesilmiyor. 23 Mart'ta benzine 1 lira 68 kuruş, motorinine 1 lira 59 kuruş zam gelmişti. Bu gece yarısı motorine bir zam daha geliyor. Enerji piyasasından edinilen bilgiye göre motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 36 kuruş zam geliyor.

Motorin 25 lira olacak
Bu gece gelecek zamla birlikte motorinin litre fiyatı İstanbul'da 25 liraya dayanırken, Anadolu şehirlerinde 25 lirayı da aşacak. Bugün motorinin litresi İstanbul'da 22,22 TL’ye, Ankara’da ve İzmir’de 22,33 TL’ye satılıyor.

Çarşamba günü gelen zam sonrası motorin ve benzin fiyatları şöyle:
23 Mart 2022 çarşamba günü motorinin litre fiyatına 1 lira 59 kuruş, benzine 1 lira 68 kuruş zam geldi. İstanbul’da bir litre benzinin fiyatı 19,78 TL’ye, bir litre motorinin fiyatı 22,22 TL’ye yükseldi. Benzinin litresi Ankara’da 19,88 TL’ye, İzmir’de 19,90 TL’ye, motorinin litresi ise Ankara’da ve İzmir’de 22,33 lira.

Petrol fiyatları tırmanıyor

Petrolün varil fiyatı son 10 gündür sürekli artış gösteriyor. Çarşamba gününe 115 dolar seviyesinden başlayan Brent petrolün varil fiyatı yüzde 4.3 oranında arttı. Brent petrol bugün 120 doların üstünde işlem görüyor.  

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