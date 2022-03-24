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Motorine büyük bir zam daha geliyor! 25 Mart 2022'de motorin 1 lira 37 kuruş zamlı olacak

Motorine büyük bir zam daha geliyor! 25 Mart 2022'de motorin 1 lira 37 kuruş zamlı olacak

Yeni günün ilk zam haberi geldi. Benzin ve motorine dün gelen zammın ardından bu gece motorine 1.37 lira zam daha geliyor. Böylece motorinin litresi 25 lirayı aşacak..

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Benzin ve motorine zamların ardı arkası kesilmiyor. 23 Mart'ta benzine 1 lira 68 kuruş, motorinine 1 lira 59 kuruş zam gelmişti. Bu gece yarısı motorine bir zam daha geliyor. Enerji piyasasından edinilen bilgiye göre motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 31 kuruş zam geliyor.

Motorin 25 lira olacak
Bu gece saat 12:00'den sonra zamlar pompaya yansıyacak. Bu gece gelecek zamla birlikte motorinin litre fiyatı İstanbul'da 25 liraya dayanırken, Anadolu şehirlerinde 25 lirayı da aşacak. Bugün motorinin litresi İstanbul'da 22,22 TL’ye, Ankara’da ve İzmir’de 22,33 TL’ye satılıyor.

Çarşamba günü gelen zam sonrası motorin ve benzin fiyatları şöyle:
23 Mart 2022 çarşamba günü motorinin litre fiyatına 1 lira 59 kuruş, benzine 1 lira 68 kuruş zam geldi. İstanbul’da bir litre benzinin fiyatı 19,78 TL’ye, bir litre motorinin fiyatı 22,22 TL’ye yükseldi. Benzinin litresi Ankara’da 19,88 TL’ye, İzmir’de 19,90 TL’ye, motorinin litresi ise Ankara’da ve İzmir’de 22,33 lira.

6 ayda benzin yüzde 162, motorin yüzde 212 zamlandı
Bloomberg HT’nin aktardığına göre son altı ayda benzine yüzde 162, motorine ise yüzde 212 zam gelmiş oldu. Yalnızca altı ay önce benzin 7,76, motorin ise 7,30’dan satılıyordu. Grafikte, kısmen yatay seyreden fiyatların 2021’nin son aylarında itibaren büyük bir hızla tırmandığı görülüyor.

Motorine neden daha fazla zam geliyor?

Son günlerde üst üste gelen zamlar üzerine akaryakıt fiyatlarındaki farklılık dikkatinden kaçmadı. Motorinin benzinden daha pahalı olmasının sebebini Dünya Gazetesi yazarı enerji uzmanı Mehmet Kara "Uluslararası piyasalardaki motorin fiyatları da yüksek olduğu için Türkiye'de motorine benzin ve LPG'den daha fazla zam geliyor" sözleriyle açıkladı.
Motorinin fiyatının düşmesi için rafineriler yenilenmeli
"Küresel piyasalarda benzin arz fazlası var. Buna ek olarak Türkiye'ninde içinde bulunduğu Akdeniz havzasında benzin üretim kapasitesi yüksek rafineriler var. Motorin üretimi talebin karşısında yetersiz kalıyor. Ve sonuçta Türkiye ve bölgesinde motorinde arz açığı var. Bu da fiyatların artmasına neden oluyor" diyen Kara motorin arzını karşılamak için firmaların tesislerinin yenilemesi gerektiğini ifade etti.

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