Motorine büyük bir zam daha geliyor! 25 Mart 2022'de motorin 1 lira 37 kuruş zamlı olacak

Yeni günün ilk zam haberi geldi. Benzin ve motorine dün gelen zammın ardından bu gece motorine 1.37 lira zam daha geliyor. Böylece motorinin litresi 25 lirayı aşacak..

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Benzin ve motorine zamların ardı arkası kesilmiyor. 23 Mart'ta benzine 1 lira 68 kuruş, motorinine 1 lira 59 kuruş zam gelmişti. Bu gece yarısı motorine bir zam daha geliyor. Enerji piyasasından edinilen bilgiye göre motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 31 kuruş zam geliyor.

Motorin 25 lira olacak

Bu gece saat 12:00'den sonra zamlar pompaya yansıyacak. Bu gece gelecek zamla birlikte motorinin litre fiyatı İstanbul'da 25 liraya dayanırken, Anadolu şehirlerinde 25 lirayı da aşacak. Bugün motorinin litresi İstanbul'da 22,22 TL’ye, Ankara’da ve İzmir’de 22,33 TL’ye satılıyor.

Çarşamba günü gelen zam sonrası motorin ve benzin fiyatları şöyle:

23 Mart 2022 çarşamba günü motorinin litre fiyatına 1 lira 59 kuruş, benzine 1 lira 68 kuruş zam geldi. İstanbul’da bir litre benzinin fiyatı 19,78 TL’ye, bir litre motorinin fiyatı 22,22 TL’ye yükseldi. Benzinin litresi Ankara’da 19,88 TL’ye, İzmir’de 19,90 TL’ye, motorinin litresi ise Ankara’da ve İzmir’de 22,33 lira.

6 ayda benzin yüzde 162, motorin yüzde 212 zamlandı

Bloomberg HT’nin aktardığına göre son altı ayda benzine yüzde 162, motorine ise yüzde 212 zam gelmiş oldu. Yalnızca altı ay önce benzin 7,76, motorin ise 7,30’dan satılıyordu. Grafikte, kısmen yatay seyreden fiyatların 2021’nin son aylarında itibaren büyük bir hızla tırmandığı görülüyor.