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Motorine bu gece büyük indirim var! 30 Mart Çarşamba günü motorin 1 lira 55 kuruş ucuzlayacak

Motorine bu gece büyük indirim var! 30 Mart Çarşamba günü motorin 1 lira 55 kuruş ucuzlayacak

Motorin fiyatlarına üst üste gelen kallavi zamların ardından bu gece yarası indirim geliyor. Motorinin litre fiyatında 30 Mart 2022 itibariyle 1 lira 55 kuruş indirim yapılacak.

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Bu gece yarısından itibaren motorin grubuna indirim gelmesi bekleniyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre 30 Mart 2022 gününden itibaren motorin grubunda 1 lira 55 kuruş fiyat indirimi bekleniyor. Aynı tarihlerde benzin grubunda fiyat değişikliğinin olmayacağı öngörülüyor.

Motorine son olarak 25 martta 1 lira 39 kuruş zam gelmişti.

Geçen hafta 120 dolara çıkan petrol fiyatları düşüşe geçti. Brent petrolün fiyatı saat 18.00 itibariyle 108 dolara kadar indi. Petrolün varili 110 dolarken motorin ve benzin 18 liraydı. Haliyle benzin ve motorin fiyatlarına büyük indirim bekleniyordu.

Motorinin litre fiyatı (25 Mart 2022)
25 Mart gece saat 12:00'den sonra gelen son zamlar sonrası motorinin litre fiyatı İstanbul'da 24 liraya dayandı. Motorinin 1.31 TL gelen son zamla litre fiyatı şöyle oldu:
İstanbul motorinin litre fiyatı : 23,53
İzmir motorinin litre fiyatı : 23.64
Ankara motorinin litre fiyatı: 23.64

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