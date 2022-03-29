Motorine bu gece büyük indirim var! 30 Mart Çarşamba günü motorin 1 lira 55 kuruş ucuzlayacak
Motorin fiyatlarına üst üste gelen kallavi zamların ardından bu gece yarası indirim geliyor. Motorinin litre fiyatında 30 Mart 2022 itibariyle 1 lira 55 kuruş indirim yapılacak.Abone ol
Bu gece yarısından itibaren motorin grubuna indirim gelmesi bekleniyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre 30 Mart 2022 gününden itibaren motorin grubunda 1 lira 55 kuruş fiyat indirimi bekleniyor. Aynı tarihlerde benzin grubunda fiyat değişikliğinin olmayacağı öngörülüyor.
Motorine son olarak 25 martta 1 lira 39 kuruş zam gelmişti.
Motorinin litre fiyatı (25 Mart 2022)
25 Mart gece saat 12:00'den sonra gelen son zamlar sonrası motorinin litre fiyatı İstanbul'da 24 liraya dayandı. Motorinin 1.31 TL gelen son zamla litre fiyatı şöyle oldu:
İstanbul motorinin litre fiyatı : 23,53
İzmir motorinin litre fiyatı : 23.64
Ankara motorinin litre fiyatı: 23.64