Motorine 7,67 TL zam gündemde! Yeni fiyatlar İstanbul, Ankara ve İzmir’de kaç TL olacak?

Motorin fiyatlarına yapılması beklenen yüksek oranlı zam araç sahiplerinin gündemine girdi. “Motorine zam ne zaman gelecek?”, “Motorin kaç TL olacak?”, “7,67 TL zam kesinleşti mi?” ve “İstanbul, Ankara, İzmir motorin fiyatları ne kadar olacak?” gibi sorular araştırılıyor. Sektör kaynaklarına göre motorinin litre fiyatına yaklaşık 7,67 TL artış ihtimali bulunuyor. Peki zam hangi tarihte pompaya yansıyacak, üç büyükşehirde yeni fiyatlar ne kadar olabilir? İşte ayrıntılar.

MOTORİNE ZAM NE ZAMAN GELECEK?

14 Eylül 2026 itibarıyla 7,67 TL’lik motorin zammı henüz pompaya yansımadı. Sektör kaynaklarının aktardığı beklentiye göre artışın 15 Eylül 2026 Salı gününden itibaren geçerli olması gündemde. Ancak zam tutarı ve uygulama tarihi için henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Bu nedenle 7,67 TL’lik rakam şu aşamada kesinleşmiş pompa artışı değil, sektör kaynaklarına dayanan beklenti olarak öne çıkıyor.

7,67 TL ZAM SONRASI MOTORİN KAÇ TL OLACAK?

Beklenen 7,67 TL’lik artış aynen pompaya yansırsa motorinin litre fiyatı İstanbul Avrupa Yakası’nda yaklaşık 96,68 TL, Anadolu Yakası’nda 96,54 TL, Ankara’da 97,83 TL ve İzmir’de 98,10 TL seviyesine çıkabilir. Böylece motorin İzmir’de 100 TL sınırına oldukça yaklaşmış olacak.

14 EYLÜL MOTORİN FİYATLARI NE KADAR?

Zam öncesi 14 Eylül fiyatlarında motorinin litresi İstanbul Avrupa Yakası’nda yaklaşık 89,01 TL, Anadolu Yakası’nda 88,87 TL, Ankara’da 90,16 TL ve İzmir’de 90,43 TL seviyesinde bulunuyor. Beklenen 7,67 TL’lik artışın gerçekleşmesi halinde üç büyükşehirde de motorin fiyatları 96 TL’nin üzerine çıkacak.

MOTORİNE 7,67 TL ZAM KESİNLEŞTİ Mİ?

Hayır. 14 Eylül itibarıyla 7,67 TL’lik zam için resmi bir kesinleşme açıklaması gelmedi. Güncel haberlerde bu rakam sektör kaynaklarından alınan beklenti olarak aktarılıyor. Dolayısıyla sürücülerin 15 Eylül sabahındaki dağıtım şirketi fiyat listelerini takip etmesi gerekiyor. Brent petrol ve döviz kurundaki hareketler nihai zam tutarını değiştirebilir.

MOTORİN FİYATLARI NEDEN YÜKSELİYOR?

Akaryakıt fiyatlarında uluslararası ürün fiyatları, Brent petrol, döviz kuru ve vergi kalemleri belirleyici oluyor. Motorinde 1 Eylül’de ÖTV artışı nedeniyle KDV dahil 3,60 TL zam uygulanmış, 4 Eylül’de ise yaklaşık 7,76 TL’lik yeni artış pompaya yansımıştı. Şimdi 7,67 TL’lik yeni zam ihtimali gündemde.

BENZİN VE LPG FİYATLARI NE KADAR?

14 Eylül itibarıyla benzinin litre fiyatı İstanbul Avrupa Yakası’nda yaklaşık 80,26 TL, Anadolu Yakası’nda 80,12 TL, Ankara’da 81,25 TL ve İzmir’de 81,52 TL seviyesinde bulunuyor. LPG ise İstanbul Avrupa Yakası’nda 34,99 TL, Ankara’da 35,09 TL ve İzmir’de 34,99 TL civarında satılıyor.