Motorine 66 kuruş zam! İşte yeni pompa fiyatları İstanbul'da litresi 10,01 liraya çıkıyor

Motorinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere 66 kuruş zam geldi. Zamla birlikte İstanbul'da motorinin litresi 9,35 liradan 10,01 liraya çıkacak. Bir hafta önce motorine 44 kuruş indirim yapılmıştı.

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Motorine bu gece yarısından geçerli olmak üzere 66 kuruş zam geldi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) alınan bilgiye göre, motorinin fiyatı benzinin fiyatını geçti.

İşte zamlı motorin fiyatları...

Ankara'da ortalama 9,41 liradan satılan motorinin litre fiyatı 10,07 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 9,35 liradan 10,01 liraya, İzmir'de 9,43 liradan 10,09 liraya çıkacak.

Benzinin litre fiyatını geçti

Benzinin litre fiyatı ise İstanbul'da 9,55 lira. Böylece motorinin fiyatı benzini geçmiş oldu.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.