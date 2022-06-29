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Motorine 24 saatte ikinci büyüki indirim! Motorin 24 saatte 3 lira 34 kuruş ucuzlayacak

Motorine 24 saatte ikinci büyüki indirim! Motorin 24 saatte 3 lira 34 kuruş ucuzlayacak

ARAÇ sahiplerine sevindirici haber üst üste geliyor. Gece yarısından itibaren 2 lira 50 kuruş indirim yapılan motorine 30 Haziran 2022 tarihinden geçerli olmak üzere 84 kuruş daha indirim geliyor. Böylece motorin 24 saatte 3 lira 34 kuruş ucuzlamış olacak.

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Dolar ve brent petrol fiyatlarındaki artış sonrası üst üste gelen zamlarla fiyatı hızla artan motorinde dün gecenin ardından bugün de indirim var. Akaryakıt sektörü kaynaklarının aktardığına göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında 84 kuruşluk indirim olacak.

Gece yarısı benzin 30 liradan 2.7.5 liraya düşmüştü
Motorinde dün gece de 2,5 liralık indirim olmuştu. Böylece iki günde motorinde 3 lira 34 kuruşluk indirim gelmiş oldu. Benzin ve LPG'de ise bu gece de değişim olmayacak. Sektör kaynakları dolar ve brent petrol fiyatlarındaki düşüş sürdüğü takdirde yeni indirimlerin kapıda olduğunu ifade etti. 

İndirimli motorin fiyatları kaç lira olacak?
İndirimle birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 26,62 TL’ye, Ankara’da 26,73 TL’ye, İzmir’de 26,75 TL’ye gerileyecek. Benzinin litresi ise yaklaşık olarak İstanbul’da 27,30 TL, Ankara’da ve İzmir’de 27,42 TL seviyesinden satılıyor.

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