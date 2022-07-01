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Motorinden sonra benzin ve otogaza çok büyük indirim geliyor! Benzin 2 lira 13 kuruş, LPG 1 lira 71 kuruş ucuzlayacak

Motorinden sonra benzin ve otogaza çok büyük indirim geliyor! Benzin 2 lira 13 kuruş, LPG 1 lira 71 kuruş ucuzlayacak

Araç sahiplerine müjdeli haber. Hem döviz kurları hem de uluslararası ürün fiyatları artışlarından dolayı son dönemde zam üstü zam yapılan akaryakıtta bugün indirim var. Motorine geen 3.5 liralık indirimin ardından bugün benzin ve LPG'ye indirim geliyor.

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Hem döviz kurları hem de uluslararası ürün fiyatları artışlarından dolayı son dönemde zam üstü zam yapılan akaryakıtta bugün indirim var. Sözcü'de yer alan habere göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere litre fiyatı benzinde 2 lira 13 kuruş, otogazda 1 lira 71 kuruş düşecek.

Yeni fiyatlar ne olacak?
Bu geceki indirimle birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 25,17 TL’ye, Ankara’da ve İzmir’de 25,29 TL’ye, İzmir’de  gerileyecek.

29-30 Haziran tarihlerinde de motorine toplamda 3 lira 34 kuruşluk indirim gelmişti. Bu gece motorinde fiyat değişimi olmayacak.

Motorinin litresi yaklaşık olarak İstanbul’da 26,64 TL, Ankara’da 26,75 TL, İzmir’de 26,77 TL fiyatla satılıyor.

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösterebiliyor.

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