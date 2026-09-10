Motorin ve benzine zam getirecek petrol şoku 100 doların üstüne demirledi

ABD ve İran arasındaki yoğunlaşan çatışma, Ortadoğu'dan enerji arzında daha fazla aksamaya yol açabileceği endişelerini artırdı. Brent petrolün varil fiyatı 100 doların üzerinde seyrederek Mayıs ayından bu yana en yüksek seviyesinde kaldı.

Dün 101,87 dolara kadar yükselen Brent petrolün vadeli varil fiyatı, günü 101,21 dolardan tamamladı. Brent petrolün kasım vadeli varil fiyatı, bugün saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,9 azalarak 100,30 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün ekim vadeli varil fiyatı da 95,45 dolar olarak belirlendi.

NEDEN 100 DOLARIN ÜSTÜNE ÇIKTI?

İran, daha yoğun bir çatışmaya hazır olduğunu belirterek, ABDdeniz ablukasına direneceğini ve Amerikan güçlerinin İran topraklarına yönelik saldırılarına devam etmesi halinde saldırılarını yoğunlaştıracağı uyarısında bulundu. ABD Başkanı Donald Trump, çatışmanın Kasım ayındaki ara seçimlerden sonra sona ermeyeceğini öngördü ve o zamana kadar benzin fiyatlarında önemli bir düşüşün olası olmadığını belirterek, yakın vadede gerilimin azalması için sınırlı olasılıkların olduğunu işaret etti. Yaklaşık bir aylık göreceli sakinliğin ardından geçen hafta çatışmalar yoğunlaştı ve her iki taraf da saldırılarını artırdı.

İran destekli Husi militanlarının Suudi Arabistan'daki çeşitli enerji tesislerine saldırması ve bazı operasyonların geçici olarak askıya alınmasıyla çatışma genişledi.

ANALİSTLER NE DİYOR?

Analistler, ABD-İran geriliminin petrol arzı ve sevkiyatında daha büyük kesintilere yol açabileceği endişesiyle piyasada yüksek bir risk priminin devam etmesini bekliyor.

Brent petrolde teknik olarak 100,73 doların direnç, 95,37 doların ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

MOTORİN VE BENZİNE ZAM BASKISI ARTTI

Petrolde yaşanan son yükselişin ardından dikkatler iç piyasada akaryakıt fiyatlarına çevrildi. 100 doların üstüne demirleyen petrol motorin ve benzin fiyatları üzerindeki zam baskısını artırdı. Petrol fiyatları düşmediği taktirde çok yakında zam gelebilir. Son olarak cuma günü gerçekleşen fiyat artışlarının ardından benzinin litresi İstanbul'da 76,92 TL ve motorinin litresi de 88,88 TL’ye yükselmişti.