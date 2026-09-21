Motorin kaç TL oldu? 21 Eylül 2026 akaryakıt indirimi sonrası İstanbul, Ankara ve İzmir’de son durum

Akaryakıt fiyatlarında yaşanan hareketlilik sonrası sürücüler benzin, motorin ve LPG fiyatlarını takip ediyor. “Motorin kaç TL oldu?”, “Mazota indirim geldi mi?”, “İstanbul, Ankara ve İzmir’de akaryakıt fiyatları ne kadar?” soruları araştırılıyor. Motorinde son dönemde yaşanan yükselişin ardından gelen indirim pompaya yansıdı. İndirim sonrası motorin fiyatları üç büyük şehirde yeniden 100 TL’nin altına indi. Akaryakıt fiyatlarında petrol fiyatları, döviz kuru ve vergi değişimleri belirleyici olmaya devam ediyor.

MOTORİN KAÇ TL OLDU?

21 Eylül 2026 itibarıyla motorin fiyatları indirim sonrası yeniden 96-97 TL bandına geriledi.

Güncel motorin fiyatları:

İstanbul Avrupa Yakası: 96,30 TL

İstanbul Anadolu Yakası: 96,10 TL

Ankara: 97,40 TL

İzmir: 97,70 TL

Akaryakıt fiyatları istasyonlara ve dağıtım şirketlerine göre küçük farklılıklar gösterebiliyor.

MOTORİNE İNDİRİM GELDİ Mİ?

Evet. Motorinin litre fiyatında yapılan indirimin ardından pompada yeni fiyatlar uygulanmaya başladı. İndirim sonrası motorin, daha önce çıktığı 100 TL üzerindeki seviyelerden aşağı çekildi.

İSTANBUL’DA AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?

İstanbul’da akaryakıt fiyatları Avrupa ve Anadolu yakasına göre değişiklik gösteriyor.

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 80,40 TL

Motorin: 96,30 TL

LPG: 34,99 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 80,20 TL

Motorin: 96,10 TL

LPG: 34,40 TL

ANKARA’DA MOTORİN KAÇ TL?

Başkent Ankara’da 21 Eylül itibarıyla motorinin litre fiyatı 97,40 TL seviyesinde bulunuyor.

Ankara güncel akaryakıt fiyatları:

Benzin: 81,30 TL

Motorin: 97,40 TL

LPG: 35,09 TL

İZMİR’DE MOTORİN KAÇ TL?

İzmir’de motorin fiyatı 21 Eylül itibarıyla 97,70 TL olarak uygulanıyor.

İzmir güncel akaryakıt fiyatları:

Benzin: 81,60 TL

Motorin: 97,70 TL

LPG: 34,99 TL

BENZİN FİYATLARINDA SON DURUM NE?

Benzin fiyatlarında 21 Eylül itibarıyla yeni bir değişiklik bulunmuyor. Üç büyük şehirde benzin fiyatları 80-81 TL seviyelerinde seyrediyor.

Benzin fiyatları:

İstanbul Avrupa Yakası: 80,40 TL

İstanbul Anadolu Yakası: 80,20 TL

Ankara: 81,30 TL

İzmir: 81,60 TL

LPG FİYATLARI NE KADAR?

Otogaz fiyatlarında da önemli bir değişiklik yaşanmadı.

LPG fiyatları:

İstanbul Avrupa Yakası: 34,99 TL

İstanbul Anadolu Yakası: 34,40 TL

Ankara: 35,09 TL

İzmir: 34,99 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NEDEN DEĞİŞİYOR?

Akaryakıt fiyatları birçok farklı etkene bağlı olarak değişiyor.

Fiyatları etkileyen başlıca unsurlar:

Brent petrol fiyatları

Döviz kuru hareketleri

Vergi düzenlemeleri

Uluslararası akaryakıt maliyetleri

MOTORİNE YENİ ZAM GELECEK Mİ?

21 Eylül itibarıyla motorin için açıklanmış yeni bir zam bulunmuyor. Petrol fiyatları ve döviz kurundaki hareketlere bağlı olarak önümüzdeki günlerde yeni fiyat değişiklikleri yaşanabilir.