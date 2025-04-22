BIST 9.322
DOLAR 38,26
EURO 44,02
ALTIN 4.279,91
HABER /  GÜNCEL

Motorin bir kez daha zamlandı, yeni zamlı fiyatlar pompaya yansıdı

Motorin bir kez daha zamlandı, yeni zamlı fiyatlar pompaya yansıdı

Enerji piyasalarındaki dalgalanma ve döviz artışı, motorin fiyatlarına zam olarak yansıdı. Benzin fiyatları şimdilik sabit kalırken, motorin 98 kuruş birden arttı. İşte büyük ilde motorin ve akaryakıt fiyatları...

Abone ol

Küresel enerji piyasalarındaki belirsizlikler ve döviz kurlarındaki yükseliş, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını yeniden yukarı çekti. Motorin, 22 Nisan itibarıyla 98 kuruşluk bir zamla yeni fiyatına kavuştu. Sektör kaynaklarının aktardığına göre bu artış, gece yarısından itibaren pompaya yansıdı.

Son motorin zammı, 17 Nisan’daki 94 kuruşluk benzin artışının ardından geldi. Ancak bu kez benzin fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı.

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Zam sonrası motorin fiyatları:

İstanbul: 45,36 TL

Ankara: 46,17 TL

İzmir: 46,50 TL

Benzin fiyatları:

İstanbul: 45,16 TL

Ankara: 45,75 TL

İzmir: 46,12 TL

FİYATLAR DEĞİŞKENLİK GÖSTEREBİLİR

Akaryakıt fiyatları; şehre, ilçeye ve hatta bayiye göre küçük farklar gösterebiliyor. Sürücülere, en güncel rakamları yaşadıkları bölgedeki istasyonlardan takip etmeleri tavsiye ediliyor.

ÖNCEKİ HABERLER
İşbir Yatak dünyaca ünlü mobilya fuarında büyük ilgi gördü
İşbir Yatak dünyaca ünlü mobilya fuarında büyük ilgi gördü
ABD'de yoğun ilgi! 4 trilyon doları aşan 25'ten fazla kuruluş...
ABD'de yoğun ilgi! 4 trilyon doları aşan 25'ten fazla kuruluş...
ABD Başkanı Trump, Papa Franciscus'un Roma'daki cenaze törenine katılacak
ABD Başkanı Trump, Papa Franciscus'un Roma'daki cenaze törenine katılacak
Sırrı Süreyya Önder yeniden mi ameliyat olacak, işte son durumu
Sırrı Süreyya Önder yeniden mi ameliyat olacak, işte son durumu
Dolar ve Euro güne nasıl başladı?
Dolar ve Euro güne nasıl başladı?
Ücretli doğum izni ne kadar 1 yıla çıkıyor ücretsiz izin süresi de 1.5 yıl olacak
Ücretli doğum izni ne kadar 1 yıla çıkıyor ücretsiz izin süresi de 1.5 yıl olacak
Hamile karısı katletti, 10 gün aynı evde yaşadı! Görülmemiş vahşet
Hamile karısı katletti, 10 gün aynı evde yaşadı! Görülmemiş vahşet
Havalar ısındı fiyatlar uçtu! Bir buçuk milyona yaz tatili, villa kiralarken bunlara dikkat
Havalar ısındı fiyatlar uçtu! Bir buçuk milyona yaz tatili, villa kiralarken bunlara dikkat
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! 801 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 2 zehir taciri yakalandı
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! 801 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 2 zehir taciri yakalandı
Trump FED Başkanı'nı hedef aldı ABD borsaları çakıldı
Trump FED Başkanı'nı hedef aldı ABD borsaları çakıldı
Pendik'te bir dairenin balkonu çöktü
Pendik'te bir dairenin balkonu çöktü
Van'da 4 büyüklüğünde deprem
Van'da 4 büyüklüğünde deprem