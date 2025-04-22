Motorin bir kez daha zamlandı, yeni zamlı fiyatlar pompaya yansıdı

Enerji piyasalarındaki dalgalanma ve döviz artışı, motorin fiyatlarına zam olarak yansıdı. Benzin fiyatları şimdilik sabit kalırken, motorin 98 kuruş birden arttı. İşte büyük ilde motorin ve akaryakıt fiyatları...

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Küresel enerji piyasalarındaki belirsizlikler ve döviz kurlarındaki yükseliş, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını yeniden yukarı çekti. Motorin, 22 Nisan itibarıyla 98 kuruşluk bir zamla yeni fiyatına kavuştu. Sektör kaynaklarının aktardığına göre bu artış, gece yarısından itibaren pompaya yansıdı.

Son motorin zammı, 17 Nisan’daki 94 kuruşluk benzin artışının ardından geldi. Ancak bu kez benzin fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı.

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Zam sonrası motorin fiyatları:

İstanbul: 45,36 TL

Ankara: 46,17 TL

İzmir: 46,50 TL

Benzin fiyatları:

İstanbul: 45,16 TL

Ankara: 45,75 TL

İzmir: 46,12 TL

FİYATLAR DEĞİŞKENLİK GÖSTEREBİLİR

Akaryakıt fiyatları; şehre, ilçeye ve hatta bayiye göre küçük farklar gösterebiliyor. Sürücülere, en güncel rakamları yaşadıkları bölgedeki istasyonlardan takip etmeleri tavsiye ediliyor.