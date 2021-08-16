Motive rap konserinde güvenlik rapçileri tanımayınca sahneden indirdi!

Son yıllarda yükselişe geçen rap müzik akımının genç nesiller arasındaki bilindik temsilcilerinden Motive'nin konser sahnesine dahil olmak isteyen Baneva ve Ohash isimli rapçiler, son konserlerinde, sahnede şovlarına bir heyecan katma amacıyla ansızın sahneye atlayınca, kendilerini tanımayan güvenlik tarafından yaka paça indirilmeye çalışıldı.