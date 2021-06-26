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Morluklara dikkat kesildi! Kameralara yakalandılar: Diletta Leotta Can Yaman Bodrum'da

Morluklara dikkat kesildi! Kameralara yakalandılar: Diletta Leotta Can Yaman Bodrum'da

Yaşadıkları aşkla İtalya ve Türkiye'nin gündemine oturan Can Yaman ve Diletta Leotta çifti kameralara yakalandı.

Morluklara dikkat kesildi! Kameralara yakalandılar: Diletta Leotta Can Yaman Bodrum'da

Rol aldığı 'Sandokan' adlı dizi nedeniyle bir süredir İtalya'da bulunan Can Yaman, İtalyan spor spikeri sevgilisi Diletta Leotta ile Türkiye'ye geldi. Diletta Leotta'ya İstanbul Boğazı'nın yanı sıra turistlik yerlerini gezdiren Can Yaman, İtalyan sevgilisini ailesiyle tanıştırmasının ardından soluğu Bodrum'da aldı.

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Morluklara dikkat kesildi! Kameralara yakalandılar: Diletta Leotta Can Yaman Bodrum'da

Yaman, sevgilisiyle baş başa kalmak için tüm detayları planladı.

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Morluklara dikkat kesildi! Kameralara yakalandılar: Diletta Leotta Can Yaman Bodrum'da

31 yaşındaki oyuncu, görüntülenmemek için yoğun çaba sarf etmese de başarılı olamadı.

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Morluklara dikkat kesildi! Kameralara yakalandılar: Diletta Leotta Can Yaman Bodrum'da

Kiraladıkları tekneyle Çökertme Koyu'na demirleyen yakışıklı oyuncu, İtalyan sevgilisi Diletta Leotta ile teknenin ön kısmında romantik dakikalar yaşadı.

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