Morgan Stanley duyurdu: Dolar krizi kapıda

Dünyanın en büyük yatırım bankalarından biri olan Morgan Stanley, merkez bankalarının parasal sıkışmaya hazırlık yaptığını belirtti. Tarihin en büyük parasal krizinin yaşanacağını vurgulayan dev banka, bir yıl içinde piyasadan 2,2 trilyon dolar likiditenin çekileceğini öngördü.

Abone ol

Enflasyondaki artışın küresel bazda devam etmesiyle birlikte Federal Reserve, Japonya Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankası pandemi döneminde ekonomiyi canlandırmak için enjekte ettikleri nakiti geri alabileceklerinin sinyalini vermişti. Morgan Stanley analistleri, bu bankaların bilançolarının önümüzdeki Mayıs ayında zirve yaptıktan sonra aşağı yönlü seyredeceğini öngördü.

Dolar krizi kapıda

Bu yılki sıkılaşmanın 2018 yılında piyasadan çekilen 500 milyar dolardan 4,5 kat daha fazla olacağını tahmin eden banka uzmanları Avrupa Merkez Bankası'nın Euro Bölgesi bankalarına sunduğu düşük faizli limitsi fonlama uygulamasına atıfta bulunarak "Mayıs 2022 ve Mayıs 2023 arasında Avrupa Merkez Bankası'nın bilançosunun Fed'den daha hızlı küçülmesini öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.