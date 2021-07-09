Mor gömleğinden çantasına kadar her şey satışta! Adnan Oktar'ın eşyaların fiyatları şaşırttı
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Adnan Oktar'a ait 6 şirketin mallarını satışa çıkardı. Büro malzemelerine 2 şirket kapalı zarf usulü teklif yaparken kıyafetler ise ilgi görmedi.
Adnan Oktar, ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek’, ‘cinsel saldırı’ gibi suçlardan toplam 9 bin 803 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. TMSF, Oktar'a ait 6 şirketin mallarını satışa çıkardı.
TMSF'nin daha önce duyurduğu ihale bugün saat 14.00'da gerçekleştirildi.
Ronin Tanıtım İletişim Yapı İnşaat Taahhüt Dış Ticaret Limited Şirketi ile Vardek Duvar Panel Sistemleri Satış Pazarlama Ticaret İthalat İhracat Limited Şirketi'nin mallarına kapalı zarf usulü başvuru yapıldı.
Teklif alabilen iki şirketin malları arasında büro mobilyaları, sandalyeler ve bilgisayarlar bulunuyor.