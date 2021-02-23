Moody's'den 'İslami finans' açıklaması: 2021 yılında büyümesini sürdürecek

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, 'İslami finans' ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Moody's, "pazarın derinleşmesiyle salgının yarattığı zorluklara rağmen birden fazla cephede büyümeye devam edecek" değerlendirmesi yaptı.

Abone ol

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s tarafından yapılan açıklamada, "İslami finans, destekleyici hükümet politikaları, güçlü ürün talebi, pazarın derinleşmesiyle salgının yarattığı zorluklara rağmen birden fazla cephede büyümeye devam edecek" denildi. Açıklamada, "Sukuk ihracı rekor seviyelere yakın olacak, takaful (sigorta) primleri istikrarlı bir şekilde artacak ve İslami fonlar yıllık yüzde 4-5 büyüyecek” öngörüsüne yer verildi.

"Bu durum büyüme için bol alan sağlıyor"

Moody’s Başkan Yardımcısı ve Kıdemli Analist Ashraf Madani ise, şunları kaydetti: İslami finansın 2021 ve sonrasında yükselmeye devam etmesini ve büyüme trendini sürdürmesini bekliyoruz. Sektör, geniş Müslüman nüfusa sahip ülkelerde genel olarak yetersiz temsil edilmeye devam ediyor. Bu durum büyüme için bol alan sağlıyor.

"190-200 milyar dolar arasında istikrar kazanacağını tahmin ediyoruz"

Madani, “Küresel sukuk ihracının, 2020'de yaklaşık 205 milyar dolarlık rekor ihracın ardından 2021'de yaklaşık 190-200 milyar dolar arasında istikrar kazanacağını tahmin ediyoruz” değerlendirmesinde bulundu.