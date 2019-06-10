Montreux Palece'de İstanbul zirvesi mi?

İstanbul seçimleri sadece İstanbul seçimi değildir…

Bunu herkes bir kere artık çok iyi anlamalı…

Bunu hatırlatmak gündemdeki yerini tutmak bu ülkenin elimi kalem tutan bir gazetecisi olarak görevimiz…

Peki neler oluyor?

Önemli bir araştırma yazısını sizlerle paylaşmak istiyorum bugün…

Çünkü Türkiye üzerinde nasıl bir oyun oynandığını öylesine güzel deşifre ediyor ki İstanbul seçimlerinin sadece İstanbul seçimlerinin çok ötesinde uluslararası bir boyut kazanmış durumda olduğunu anlatıyor…

"Coğrafi ve Zihinsel İşgalin Arka planı ve Kaos" kitaplarının yazarı araştırmacı Mustafa Güldağı’nın “Türkiye’nin beklediği Bildenberg Toplantısı ve alınan kararlar” başlıklı analizini bu yönde çok iyi okumak gerekir..

Toplantı 30 Mayıs 2 Haziran arasında İsviçre’nin Montrö kentinde Hotel Montreux Palece'de yapıldı…



Küresel para oligarklarının temsilcileri biraraya geldi..

Toplantıya 23 ülkeden 130 isim katıldı..

Peki Türkiye’den kimler katıldı…

Dikkat çeken yabancı isimler kimlerdi..

Murat Güldağı diyor ki;

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“Açıklanan listede Türkiye'den;

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çevikoz,

Özyeğin Üniversitesi’nden Evren Balta,

Koç Üniversitesi’den Metin Sitti ve Selva Demiralp

Koç Holding CEO’su Ömer Koç vardı.

Öte yandan Rockefeller ailesinin güvenilir avukatı Henry Kissinger da katılanlar arasında

Bildenberg toplantısına NATO Genel Sekreteri de katıldı Çünkü katılmak zorundadır.

Buradan anlıyoruz ki NATO küresel oligarkların ekonomik düzenini koruyan bir araç.

Google Üst Yöneticisi Eric Schmidt de toplantıya katıldı. Anlıyoruz ki Google bir arama motoru olmaktan daha öte kirli emellere hizmet ediyor.

Zaten Google CIA ile ortak çalışma yürüttüğünü açıklamıştı.”



Çok ilginç değil mi?

Devam ediyor Murat Güldağı...

"Dünya nüfusunun azaltılması, enerji bölgelerinin kontrolü, İran Rusya faktörü, yapay zekâ, istikrarlı ekonomik (sömürü) düzenin devamı, ülkelerdeki aykırı politikaların engellenmesi, Türkiye S-400 konusunda ısrar ederse yaptırım uygulanacağı gibi birçok konunun konuşulduğu bildirildi.

Türkiye ve İslam düşmanı ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da toplantıya katılanlar arasında.

Bildirbeg 1954'ten beri toplanıyor.

Derin ABD ve derin dünya hükümetinin ekonomik denetleme organıdır.

Dünyayı ekonomik kararlar alarak denetlerler.

Toplantı yüksek güvenlik tedbirleri eşliğinde gizli basına kapalı yapılır.

Ülkelerdeki ekonomik olarak pürüzlü yapıları temizleme kararı burada alınır.

Ölen siviller bölünen ülkeler umurlarında değildir.

Yeter ki ekonomik düzenleri korunsun!

Adım gibi eminim ki İstanbul seçimleri bu toplantıda konuşuldu.”



İşte bu noktaya dikkat!..

Araştırma yazısının can alıcı noktası buradan sonra..

Dikkatli okuyalım..

“Türkiye'nin önümüzdeki 5 yıllık kaderini belirleyecekler.

Türkiye NATO konsepti ve Bilderberg konseptine pürüz çıkardı.

FETÖ küresel oligarkların Türkiye'deki denetleyicisiydi.

Temizlenince küresel oligarklar Türkiye'yi denetlemekte zorluk çektiler çekiyorlar...

Derin dünya olaylarının şifrelerini istiyorsanız, Bilderberg toplantılarına ve katılanlara ve sonrasındaki beyanlarına bakınız.

Ali Babacan da yıllarca katıldı.

Hükümetten uzaklaştırılması Bildirbergcilerin hoşuna gitmedi.Bu toplantıdan Türkiye için çok tehlikeli kararlar çıkacağı aşikar”



Peki hedef ne?

Türkiye’den ne isteniyor?

“Bu toplantıdan önce Türkiye için Bilderberg ve NATO konseptine uyacak siyasi oluşum hazırladılar.

Uygulamaya geçirecekler.

Erdoğan'dan Bilderberg ve NATO çizgisine tekrar gelmesi son bir defa daha istenecek.

Bilderberg ve NATO konseptine karşı olan adamlarla yollarını ayırmasını isteyecekler.

İstanbul seçimlerine büyük yatırım yaptılar.

Türkiye'nin profesyonel askerlik sistemine geçmesini istemiyorlar.

Bu sistem askeriyedeki hantal yapıyı bitirip israfı önleyecek, ordu daha nitelikli olup operasyonel gücü artacak.

Yeni sistemle ordunun temizlenip yeniden inşaa süreci başlayacak.

Hainlerden hızlı arınıp bağımsızlaşacak, gereksiz işler ve askerler ile vakit kaybedilmeyecek bir askeri sistem geliyor.

Küresel oligarklar bunu istemiyor. Kontrol edemedikleri daha güçlü ve nitelikli Türk ordusunu istemiyorlar.

Bölgedeki çıkarlarına engel!

Eminim ki Bilderberg toplantısında bunlar da konuşuldu.

Zaten NATO Türk ordusuna artık güvenmediklerini açıklamıştı.

Tehdit büyüyecek.

Zor günler bekliyor Türkiye'yi.”



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Evet sevgili okurlar…

Son derece ilginç ve üzerinde durulması gereken bir analiz..

Türkiye’yi artık kontrol edilemeyen bir güç, Tayyip Erdoğan’ı kontrol edilemeyen bir lider olarak gören ABD, NATO, İsrail yani küresel güçler “Diz çöktürme” planı peşinde koşmaya devam ediyorlar…

S-400’ler üzerinden sürekli artan tehditler, Akdeniz’de enerji yatakları üzerinde Türkiye’nin haklı olarak hakkını aramasına karşı verilen tepkiler nedendir acaba?

Gezi Olayları,17-25 Yargı kumpası,15 Temmuz hain darbe girişiminin bir başka versiyonu bugün devrede…

O versiyon İstanbul!..

İstanbul seçimlerine başta ABD olmak üzere bütün küresel güçlerin iştahlarını artırmış gözle bakmasının vesilesi işte budur…

İstanbul’u kaybettirerek Tayyip Erdoğan’ı zayıflatma, ardından Gül-Davutoğlu- Babacan üçlüsünün kuracağı söylenen yeni Parti ile AK Parti’yi bölme çabası sonrasında iktidar değişimine kadar gidecek sürecin taşları örülmek isteniyor…

O nedenle;

İstanbul seçimleri bir Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi değil, küresel güçlerin artık kontrol edemeyecek önemli bir güç haline gelen, üzerindeki dışa bağımlılık gömleğini yırtıp atan Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye’nin geleceğe daha da büyük umutlarla bakabilmesi için bir beka seçimlidir…

