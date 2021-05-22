Mona Peda, Türkiye’deki kitap okuma oranlarındaki düşüşe dikkat çekti

Genç yazar Mona Peda, ülke genelinde okumaya karşı bir seferberlik başlatılması gerektiğini belirtti.

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“Musait Bir Yerde Gidecek Var”, gibi eserleriyle adını bu alana yazdırmayı başaran Mona Peda, ülke genelinde okumaya karşı bir seferberlik başlatılması gerektiğini aktardı. Peda, “Kitaplara olan ilginin azalması sadece teknolojinin getirdiği bir durum değil. Aynı zamanda kitap okuma oranlarında da son yıllarda çok fazla düşüş yaşanıyor. Okuma oranını artırmak için projeler yapılmalı” dedi.

PANDEMİ KİLİT NOKTA OLABİLİR

Mona Peda, pandeminin okuma oranlarının artmasında fırsat olabileceğinin altını çizerek, “Tam kapanmanın yaşandığı şu günlerde başlatılacak bir seferberlikle, okuma oranlarında ve kitaplara olan ilgide önemli bir ivme yakalanabilir. Bu da geleceğimiz olan çocuklarımızın ileride kitaplara daha fazla rağbet göstermesinin önünü açacaktır” ifadeleri ile dile getirdi.

“BENDE KENDİ ÇAPIMDA BİR SEFERBERLİK YAPIYORUM”

Kendi kişisel gayretleriyle okumaya olan ilginin artırılması için elinden geleni yaptığını, çok kolay sorular sorarak buna cevap verenlere kitap hediye ettiğini de açıklayan genç yazar Peda, “Bütçem sınırlı olmasına rağmen ben de kendi çapımda bir seferberlik yapıyorum aslına bakarsanız. Sosyal medya hesabımda sıklıkla çekilişler yapıyorum. Çekilişe katılma şartı olarak sorduğum çok kolay bir soruya yanıt verilmesini istiyorum. Doğru yanıt veren takipçime de istediği bir kitabı armağan ediyorum. Tam kapanma sürecinde bunu ulusal çapta gündeme almamız gerekir. Günlerce kapalı kaldığımız evimizde televizyon dizilerine ya da cep telefonlarına daha fazla bağımlı hale gelmek yerine, kitaplarla aramızda olan mesafeyi biraz olsun azaltabiliriz” dedi.