Moldova Türkiye milli maçı CANLI YAYIN

2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde cumartesi günü Andorra'yı 1-0'lık skorla yıkan A Milli Takımımız, H Grubu'ndaki 6. maçında deplasmanda Moldova ile kozlarını paylaşıyor. Grupta 4 galibiyet, 1 mağlubiyet alan Şenol Güneş'in öğrencileri 12 puanla lider Fransa'nın ardından 2. sırada. Ay Yıldızlılar, kritik deplasmandan 3 puanla dönerek yoluna doludizgin devam etmek istiyor. Moldova-Türkiye maçı ile ilgili tüm detaylar anbean İnternethaber'de olacak.

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 6. maçında deplasmanda Moldova ile karşı karşıya geliyor. Başkent Kişinev'deki Zimbru Stadı'nda oynanan müsabakada, İtalya Futbol Federasyonundan hakem Davide Massa düdük çalıyor.

Grupta yaptığı 5 maçta 4 galibiyet alan ve 1 mağlubiyet yaşayan ay-yıldızlı ekip, 12 puan ve averajla ikinci sırada bulunuyor. Aynı puana sahip Fransa lider, İzlanda ise 3. sırada yer alıyor.

Moldova: 0 - 2 :Türkiye

57' GOOOLLL!!! Ceza sahası ile orta sahanın tam ortasından kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Deniz Türüç, düzgün bir vuruş yapıyor ve top direğe çarparak ağlarla buluşuyor. Bu golle Millilerimiz 2-0 öne geçiyor.

37' GOOOLLL!!! Milli Takımımız Cenk Tosun'un golüyle 1-0 öne geçiyor. Dorukhan Toköz'ün uzun pasında ceza sahası dışında topla buluşan Cenk Tosun,topla ceza sahasına ilerliyor. Kaleci Alexei Koşelev ile karşı karşıya gelen Cenk Tosun, topu kaleci Alexei Koşelev'in üzerinden aşırtarak geçen Cenk Tosun topu direk kaleye gönderiyor ve milli takımımızı öne geçiren golü kaydediyor.

Stat: Zimbru

Hakemler: Davide Massa, Filippo Meli, Alberto Tegoni (İtalya)

Saat: 21.45

Yayın: TRT 1

Moldova: Koşelev, Graur, Mudrac, Efros, Reabciuk, Cebotaru, Turcan, Ionita, Suvorov, Ginsari, Sandu

Türkiye: Mert Günok, Mehmet Zeki Çelik, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Umut Meraş, Dorukhan Toköz, Ozan Tufan, Deniz Türüç, İrfan Can Kahveci, Kenan Karaman, Cenk Tosun

Türkiye ile Moldova 11. randevuda

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda bu akşamki rakibi Moldova ile tarihinde 11. kez karşılaşacak. İki ülke A milli takımları daha önce 7'si resmi, 3'ü özel olmak üzere 10 maçta karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerde milli takım 8 kez kazanırken, 2 kez berabere kaldı, rakibine hiç kaybetmedi.

Gol sayılarında büyük üstünlük

İki ülke arasındaki rekabette, A Milli Takım gol sayılarında da rakibine büyük üstünlük kurdu. Geride kalan 10 maçta rakibine 25 gol atan Türkiye, kalesinde ise yalnızca 3 gole izin verdi.

İlk maç 1996'da

Türkiye ile Moldova tarihlerinde ilk kez 1996 yılında karşı karşıya geldi. İstanbul'da İnönü Stadı'nda 14 Ağustos'ta oynanan özel maçı ay-yıldızlı ekip 2-0 kazandı. A Milli Takım'ın golleri 67 ve 90. dakikalarda Saffet Sancaklı'dan geldi.

Kişinev'de 4. maç

A Milli Futbol Takımı, Moldova ile Kişinev'deki 4. maçını oynayacak. Geride kalan 3 maçın 2'si berabere sonuçlanırken, 1 maçı Türkiye kazandı. Moldova, milli takım karşısındaki 2 beraberliğini de Kişinev'de oynanan mücadelelerde elde etti.