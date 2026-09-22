Mohamed Salah'a trafikte sınır tanımadı! 6 ay men cezası aldı...
Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Mohamed Salah hakkında şok karar gündemi salladı. İngiltere'de kullandığı lüks otomobil hız kamerasına yakalanırken, sonrasında yaşanan bir gelişme mahkemenin devreye girmesine neden oldu.
Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Mohamed Salah, İngiltere'de hız ihlali nedeniyle 6 ay süreyle araç kullanmaktan men edildi.
HIZ SINIRINI AŞTI
Daily Mail'de yer alan haberde, Salah'ın Rolls-Royce marka otomobili, 27 Mart'ta Cheshire bölgesindeki Wilmslow'da hız kamerasına yakalandı. Hız sınırının saatte 30 mil olduğu yolda otomobilin saatte 36 mil hızla ilerlediği tespit edildi.
Salah'ın, aracı kullanan kişinin kimliğinin bildirilmesi için polis tarafından gönderilen tebligata yanıt vermediği ve suçlamaya ilişkin savunmada bulunmadığı belirtildi.
Cheshire Polisi tarafından açılan davada Salah, aracın sürücüsünün kimliğine ilişkin gerekli bilgileri vermemekten suçlu bulundu.
6 AY MEN CEZASI
Mısır Milli Takımı'nın kaptanına 6 aylık araç kullanma yasağının yanı sıra 1.044 sterlin para cezası verildi.
Olayın, Salah'ın Liverpool'dan ayrılacağını açıklamasından yalnızca birkaç gün sonra yaşandığı belirtildi.