Mohamed Salah'a Trabzon'da yoğun ilgi! Fotoğraf çekinmek için sıraya girdiler

Mohamed Salah'a Trabzon'da yoğun ilgi! Fotoğraf çekinmek için sıraya girdiler

Mohamed Salah'ın hayranları Trabzon'da yoğun ilgi gösterdi. Kurtdere Yaylası'nda bir kaya üzerinde sevenleri ile poz verdi. Fotoğraf çekinmek isteyenler kuyruk oluşturdu. İşte Salah'ın o kareleri...

Serap Aydoğan
Serap Aydoğan
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Mohamed Salah'a Trabzon'da yoğun ilgi! Fotoğraf çekinmek için sıraya girdiler - Resim: 1

Mohamed Salah'ın Trabzon'un Maçka ilçesindeki Kurtdere Yaylası'nda üzerine oturarak fotoğraf çektirdiği kaya, ziyaretçilerin yeni uğrak noktası oldu. Salah'ın oturduğu taşta fotoğraf çektirmek isteyenler sıraya girerken, kaya bölgede "Salah kayası" olarak anılmaya başlandı.

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Mohamed Salah'a Trabzon'da yoğun ilgi! Fotoğraf çekinmek için sıraya girdiler - Resim: 2

Mohamed Salah'ın geçtiğimiz günlerde Maçka ilçesindeki Kurtdere Yaylası'nı ziyaret etmesi, bölgedeki bir kayayı da adeta turistik noktaya dönüştürdü.

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Mohamed Salah'a Trabzon'da yoğun ilgi! Fotoğraf çekinmek için sıraya girdiler - Resim: 3

SALAH'IN OTURDUĞU TAŞ İÇİN SIRAYA GİRDİLER

Salah'ın yaylada oturarak fotoğraf verdiği kaya, yıldız futbolcunun paylaşımının ardından ziyaretçilerin uğrak noktası haline geldi. Yaylaya gelen vatandaşlar, Salah'ın oturduğu yerde aynı pozu verebilmek için kayanın başında sıraya girdi. Bölgedeki ziyaretçilerin kayaya "Salah kayası" adını verdiği görüldü.

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Mohamed Salah'a Trabzon'da yoğun ilgi! Fotoğraf çekinmek için sıraya girdiler - Resim: 4

AYNI YERDE POZ VERİYORLAR

Salah'ın fotoğraf çektirdiği noktaya gelenler, yıldız futbolcunun pozunu taklit ederek aynı taşın üzerinde fotoğraf çektiriyor.

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Mohamed Salah'a Trabzon'da yoğun ilgi! Fotoğraf çekinmek için sıraya girdiler - Resim: 5

Bölgede oluşan yoğunluk, Salah'ın Trabzon ziyaretinin yayladaki etkisini de gözler önüne serdi.

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Mohamed Salah Trabzonspor Maçka