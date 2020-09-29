Moğolistan'da dağ sıçanı yiyen kadın yeni salgın başlattı! 24 saatte öldürüyor
MOĞOLİSTAN Özerk Bölgesi'nde yeni bir salgın baş gösterdi. Bu defa ki salgın 24 saatte insanı öldürüyor.
Dünya genelinde 33 milyondan fazla insana bulaşan koronavirüsü salgınıyla mücadele ederken diğer yandan da olası yeni salgın iddiaları uluslararası kamuoyunun gündeminden düşmüyor. Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde temmuz ayında görülen 'bubonik veba' vakaları yeniden baş gösterdi.
Tedavi edilmediği takdirde 24 saat içinde can kaybına yol açan ve 'kara ölüm' olarak bilinen hastalıkla ilgili bu yıl Moğolistan'da 22 şüpheli vaka tespit edildi.
Bu vakalardan altısı doğrulanırken Hövsgöl'de 38 yaşındaki bir kişi, Gobi-Altay'da 15 yaşındaki bir çocuk ve Hovd'da 42 yaşındaki bir adam olmak üzere üç kişi hayatını kaybetti.
Son vaka ise yine Hovd'da 25 yaşında bir kadında ortaya çıktı. Enfekte olmuş bir dağ sıçanı yedikten sonra rahatsızlanan kadına, yapılan testler sonucu bubonik veba teşhisi kondu.