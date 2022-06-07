Model Dilara Kurşun'un cinsel saldırı davasında şok karar çıktı!
Ormanlık alanda cinsel saldırısına uğradığını iddia ettiği eski sevgilisi Tufan Kılıç'tan şikayetçi olan 2016 Miss Turkey yarışmacısı, model Dilara Kurşun'un davasında bugün karar çıktı! 20 yıla kadar hapis talebiyle yargılanmak üzere hakim karşısına çıkan Kılıç, Kurşun'un saçının teline dokunmadığını söyledi!
Ormanlık alanda cinsel saldırısına uğradığını iddia ettiği eski sevgilisi Tufan Kılıç'tan şikayetçi olan 2016 Miss Turkey yarışmacısı, model Dilara Kurşun'un davasında bugün karar çıktı! Kılıç, ‘nitelikli cinsel saldırı’, ‘hakaret’ ve ‘tehdit’ suçlarından 20 yıla kadar hapis talebiyle yargılanmak üzere hakim karşısına çıktı!
Geçtiğimiz mart ayında ilk kez mahkemede ifade veren Dilara Kurşun, sanığın evinde olduğu 4 Haziran 2021 tarihinde, saatlerce şiddete uğradığını söylemiş ve şu ifadelerde bulunmuştu; "Bir arkadaşımla İngilizce mesajlaşmıştık. Ona kafayı takmış. Saatlerce boğazımı sıktı.
İki gün aileme ulaşamadım..
Evde ikimiz yalnızdık. Beş saat şiddet gördüm. Telefonumu paramparça etti. İki gün aileme ulaşamadım. Evden gitmeme izin vermedi. Morlukların geçmesini bekliyordu. Olay günü beni çağırdı, önce 'Hayır' dedim"
Gitmek zorunda kaldım..
Eğer gelmezsen o siteyi ayağa kaldırırım’ deyince gitmek zorunda kaldım. Kumköy’de ıssız bir plaja gittik. Bir süre sonra gitmek istediğimi söyledim. Çok öfkelendi.