Model Dilara Kurşun'un cinsel saldırı davasında şok karar çıktı!

Geçtiğimiz mart ayında ilk kez mahkemede ifade veren Dilara Kurşun, sanığın evinde olduğu 4 Haziran 2021 tarihinde, saatlerce şiddete uğradığını söylemiş ve şu ifadelerde bulunmuştu; "Bir arkadaşımla İngilizce mesajlaşmıştık. Ona kafayı takmış. Saatlerce boğazımı sıktı.