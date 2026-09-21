Mobiltel ve Dıgıtürk'ten teknoloji ve eğlenceyi buluşturan iş birliği

İş birliği kapsamında, Mobiltel bayilerinden OPPO A6 Pro 5G, OPPO A5 5G ve Nubia V70 modellerinden herhangi birini satın alan tüketicilerine 12 aylık TOD Trendyol Süper Lig Paketi ile eğlence ve dizi içerikleri sunulacak.

Mıstaçoğlu Holding çatısı altında faaliyet gösteren ve 2001 yılından bu yana mobil iletişim ve tüketici elektroniği sektöründe büyümesini sürdüren Mobiltel, bugün 30’a yakın global ve yerel markayı Türkiye genelindeki 30 bin satış noktasına ulaştırıyor.

Bu kapsamda, kuruluşu 1999 yılına dayanan ve 2016’dan beri 5 kıtada 43 ülkede faaliyet gösteren beIN MEDIA GROUP çatısı altında yer alan, Türkiye’nin ilk dijital televizyon yayıncılığı platformu Digiturk ile iş birliğine giden Mobiltel, teknoloji ve dijital içerik dünyasını bayi kanalında bir araya getiriyor. Mobiltel bayilerinden, belirlenen OPPO ve Nubia akıllı telefon modellerinin alımlarında kullanıcılar TOD içeriklerine 12 ay boyunca ücretsiz erişim hakkı kazanıyor.

Trendyol Süper Lig maçları 12 ay boyunca TOD’da

OPPO A6 Pro 5G, OPPO A5 5G ve Nubia V70 modellerinden herhangi birini Mobiltel bayilerinden satın alan herkes, 12 aylık TOD Trendyol Süper Lig Paketi’nden ücretsiz olarak yararlanabiliyor. Paket kapsamında Trendyol Süper Lig karşılaşmalarının yanı sıra TOD’un eğlence ve dizi içeriklerine de erişim sağlanıyor.

Mobiltel’in bayi kanalına yönelik hayata geçirdiği bu iş birliğiyle, tüketicilere dijital içerik deneyimi sunulurken, uygulama stoklarla sınırlı olacak. Paket kullanımı, bir telefon veya bir tablete tanımlı şifreyle yapılabilecek; televizyonda kullanım veya çoklu hesap kullanımı bulunmayacak.

İş birliği ve uygulama koşulları hakkında detaylı bilgi 0212 454 10 10 numaralı hattan alınabilecek.