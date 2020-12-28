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HABER /  DÜNYA

Mobil oyun şirketi Yoozoo'nun yöneticisi Lin Çi zehirlenerek öldürüldü

Anadolu Ajansı

Çin'in oyun firması Yoozoo’nun (Oyun Milleti) üst yöneticisi (CEO) Lin Çi'nin, şirketindeki bir çalışan tarafından zehirlenerek öldürüldüğü bildirildi.

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Çin basınındaki haberlere göre, ülkenin Şanghay kentinde 16 Aralık’ta Lin aracıyla işten eve dönerken aniden rahatsızlandı ve hastaneye gitti.  Yoozoo firması, önce durumunu stabil olarak bildirdiği Lin'in önceki gün öldüğünü duyurdu.

Hastanenin, polise, Lin’in zehirlendiği yönünde bilgi vermesi sonrası soruşturma başlatıldı. Soruşturma sonucunda, 39 yaşındaki Lin’in zehirlendiğini ve şüphelinin, şirket personellerinden Şü soyadlı biri olduğunu açıkladı. 

Maaşını düşürdüğü için zehirlemiş

Lin'in, söz konusu çalışanıyla sorun yaşadığı, işten çıkmaya zorlamak için maaşını düşürdüğü ve Şü’nün bu nedenle yöneticisini zehirlediği iddia ediliyor.

Çin'in en zenginlerini duyuran "Hurun China Rich List"e göre Lin "Dijital ekonomi liderleri" listesinde yer almış, 1 milyar doları aşkın şahsi servetiyle son yıllarda ülkenin dolar milyarderleri arasına girmişti.

Mobil platformlarda ürettiği oyunlarla bilinen Yoozoo "Game of Thrones" temalı strateji oyunuyla dikkati çekmişti. 

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