Miyom nedir? Miyom ameliyatı nasıl yapılır?
Uterin fibroid ya da leiomyom olarak da isimlendirilen miyomlar uterus (rahim) içerisinde meydana gelen kas tümörleridir. Miyom tedavisi genellikle ameliyatla alınarak yapılabiliyor.
Miyom kadınları en sık etkileyen iyi huylu tümörler arasında yer alır. Bu oluşumlar ismini myometrium isimli uterusun düz kas tabakasından alır. Miyomu oluşturan hücreler bu düz kas tabakasından köken alırlar ve bu hücrelerden meydana gelen yapıların büyümesi kan dolaşımındaki östrojen miktarı ile ilişkilidir. Bazı miyom olguları oldukça geniş bir hale gelerek karın ağrısı veya anormal menstrual kanama gibi şikayetlere neden olabilir.
Miyom belirtileri:
Miyom belirtileri genel olarak oluşan tümör sayısı, boyutu ve meydana geldiği bölgeye göre değişkenlik gösterir. Miyom belirtileri şöyle sıralanabilir:
Pıhtılı ve yoğun adet kanaması meydana gelmesi
Kasık ve sırt bölgesinde ağrı
Menstrual krampların sıklığında artış
İdrar yapma sıklığında artış
Cinsel ilişki sırasında ağrı oluşması
Alt karın bölgesinde şişkinlik veya baskı hissetme
Karında şişkinlik veya büyüme meydana gelmesi
Miyom Ameliyatı Nedir?
Miyom ameliyatı bu oluşumlara sahip kişilerde gebelik istemi bulunması ve mevcut miyomların gebeliğin sürdürülmesi adına risk teşkil etmesi halinde başvurulan tedavi şeklidir. Cerrahi girişimler ile büyük veya çok sayıda miyomun temizlenmesi sağlanabilir. Myomektomi olarak isimlendirilen bu prosedür açık ameliyat veya laparoskopik (kapalı) şekilde gerçekleştirilebilir.
Açık miyom ameliyatı: Rahimde miyom ameliyatı karın bölgesine atılan kesi vasıtası ile açık ameliyat şeklinde de gerçekleştirilebilir. Bu operasyon özellikle uterus duvarında çok sayıda veya oldukça geniş miyomları olan kadınlarda tercih edilir.