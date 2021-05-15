Miyom nedir? Miyom ameliyatı nasıl yapılır?

Miyom kadınları en sık etkileyen iyi huylu tümörler arasında yer alır. Bu oluşumlar ismini myometrium isimli uterusun düz kas tabakasından alır. Miyomu oluşturan hücreler bu düz kas tabakasından köken alırlar ve bu hücrelerden meydana gelen yapıların büyümesi kan dolaşımındaki östrojen miktarı ile ilişkilidir. Bazı miyom olguları oldukça geniş bir hale gelerek karın ağrısı veya anormal menstrual kanama gibi şikayetlere neden olabilir.