MİT'ten Suriye'de DEAŞ operasyonu çarpıcı görüntüler geldi
MİT'in Suriye'nin kuzeyinde DEAŞ'ın eylem hazırlığındaki hücre yapılanmasına yönelik operasyonunda, 1'i ölü 19 terörist ele geçirildi.
DEAŞ’ın Suriye’de Türk Silahlı Kuvvetleri personeli başta olmak üzere Türk kurumlarına yönelik sansasyonel eylemler gerçekleştirmek üzere özel bir hücre oluşturduğu belirlendi.
Bunun üzerine MİT’in istihbarı ve operasyonel desteğiyle ÖSO'ya bağlı yerel güvenlik güçlerince Fırat Kalkanı Harekatı ve Barış Pınarı Harekatı bölgelerinde operasyonlar düzenlendi. Bu operasyonlar neticesinde 1’i ölü 19 DEAŞ'lı terörist yakalandı, çok sayıda patlayıcı, silah ve mühimmat ele geçirildi.
DEAŞ’lı hücre üyeleri; Suriye’deki TSK Üs Bölgeleri’ne ve Türk Kurumları’na yönelik yoğun olarak keşif faaliyeti yürüttüklerini açıkladılar.
Eylem girişimini itiraf ettiler
TSK’ya ait araçların Suriye’deki günlük rutinlerini tespit etmeye yönelik çalışmalar gerçekleştirdiklerini ve bu yılın Ağustos ve Eylül ayları arasında TSK araçlarına yönelik 4 eylem girişiminde bulunduklarını da itiraf ettiler.