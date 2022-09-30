MİT'ten Suriye'de DEAŞ operasyonu çarpıcı görüntüler geldi

Bunun üzerine MİT’in istihbarı ve operasyonel desteğiyle ÖSO'ya bağlı yerel güvenlik güçlerince Fırat Kalkanı Harekatı ve Barış Pınarı Harekatı bölgelerinde operasyonlar düzenlendi. Bu operasyonlar neticesinde 1’i ölü 19 DEAŞ'lı terörist yakalandı, çok sayıda patlayıcı, silah ve mühimmat ele geçirildi.