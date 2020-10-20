MİT'in paketlediği BAE ajanıyla ilgili şok detaylar! Aylık 20 bin lira ödeme yapmış

(MİT), BAE adına Türkiye'deki Arap muhalifler hakkında bilgi toplayan bir ajanı yakaladı. MİT’in yakaladığı Birleşik Arap Emirlikleri Ajanı’nın 45 yaşındaki Filistin asıllı Ürdün vatandaşı Ahmed Mahmoud Ayesh Al Astal olduğu ortaya çıktı. Ajanlık faaliyeti yürüten şahsın Türkiye’deki Müslüman Kardeşler düşünce kuruluşuna Birleşik Arap Emirlikleri karşıtı gazeteci kılıfı ile sızıp bilgi ve belge topladı. Halbuki; Müslüman Kardeşler ve Türkiye aleyhine faaliyet düzenleyip BAE'ye raporladı.