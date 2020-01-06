MİT'in 'Kale'si açılıyor Erdoğan canlı konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MİT'in yeni binası 'Kale'nin açılış töreninde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MİT'in yeni binası 'Kale'nin açılış töreninde gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından bazı satır başları...

- Ülkemizin ve dünyanın kritik bir süreçten geçtiği şu dönemde, MİT'in desteğine her zamankinden daha çok ihtiyaç bulunuyor. Bölgesel ve küresel güçlerin coğrafyamızdaki rekabetinin yol açtığı karmaşık ve değişken tablo karşısında elimiz, kolumuz bağlı duramayız.

- MİT'in son dönemde Kuzey Irak'ta PKK'nın lider kadrosuna yaptığı operasyonlarla örgütün kendini en güvende hissettiği yeri başlarına geçirmiştir. Doğu Akdeniz'de ülkemiz aleyhine oluşturulan bölgesel ittifakların ve güç mücadelesinin sonucu, yakın geleceğimiz için hayati öneme sahiptir.

- Özellikle Cemal Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılmasında teşkilatımızın (MİT) oynadığı rol, uluslararası düzeyde ülkemizin yüzünü ağartacak mükemmelliktedir. Aynı şekilde MİT şimdi de Libya'da üzerine düşen görevi yerine getiriyor. Başarılı çalışmalarını görünce biz de teşkilata olan desteğimizi artırdık.